Las mujeres hacen ruido con Hip Hop

sábado 24 de abril de 2021 | 0:11hs.

El Paseo Bosetti de Posadas fue ayer el epicentro que reunió a artistas mujeres de distintos puntos de la Tierra Colorada para llevar adelante una nueva edición del Gemm Hop Festival.

Se trata del 4° festival de género urbano que trae al espacio público una gran variedad de espectáculos y disciplinas de este movimiento urbano. Hip hop, rap, freestyle, música electrónica, baile, beat box, entre otros; todo lo vinculado a la cultura callejera y en memoria de una de las exponentes del género más reconocidas de la provincia: Gemma.

Pero, además de ser un encuentro en homenaje a Paula Giménez –nombre verdadero de la artista que falleció en Navidad del año pasado en circunstancias que aún se investigan-, el evento se perfila también como un espacio para que mujeres y disidencias irrumpan en el ámbito público y tengan participación y lugar en el mundo del arte.

En la jornada, que se realizó bajo protocolos y cuidados específicos por la situación sanitaria actual, participaron 12 mujeres de Posadas, Puerto Rico, Montecarlo y otros puntos de la provincia. La grilla quedó compuesta por: Aku Bae, Danila Jael, Seras Victoria, Lin Sista, Meych, Lua Bizarro, Lowin, Agus Aguinaga, Anahid, Dj Azida, Agus Baila y Anto Beat.

El evento llevado adelante por Maitena Godoy y otras artistas contó además con la colaboración de Músiques Unides de Misiones (MUM) y la Municipalidad, entre otras organizaciones y colectivos del rubro artístico que también colaboraron.

En diálogo con El Territorio, Maitenza Zoe Godoy, más conocida como Meich en el ambiente artístico, -exponente del género urbano y organizadora del encuentro- destacó que esta movida “surgió en memoria a Gemma y con la finalidad de hacer mucho ruido. A modo que la Justicia siga con la investigación para esclarecer lo ocurrido, dado que todavía hay muchas dudas al respecto”. Y agregó: “Seguimos exigiendo que se investigue su causa. Su ex era violento, manipulador, y fue la última persona que la vio con vida. Pedimos justicia para ella”.

“Un espacio para todes”

A la par de fomentarse como un espacio para recordar y pedir esclarecimiento en la causa, este festival es el primero de hip hop de mujeres y disidencias en la provincia. Y tiene también por finalidad “crear un espacio seguro para que todes puedan expresarse y desarrollarse artísticamente”, expresó por su parte la DJ Daniela Azida, a este medio.

Es que, desde siempre, las mujeres han tenido que abrirse paso a la fuerza en una escena que le ha cerrado las puertas o se ha burlado de ellas. Pero hoy, el trabajo de gestoras, DJ, artistas, productoras, fresstylers y raperas ha hecho del hip hop un espacio nuevo en el que día a día se libra la lucha por un mundo con mayor equidad.

“Desde hace muchos años que estoy en el ambiente. Empecé como artista visual, pintando y trabajando así. Después empecé con la música, es otra de mis pasiones. Pero no fue hace mucho tiempo que me di cuenta que siempre estuve rodeada de hombres en el arte”, expresó la artista.

Sin embargo, en la movida hiphopera -al igual que en todos los ámbitos- no faltan mujeres sino que sobra machismo: “Muchas veces por miedo a las críticas, a lo que van a pensar, o a simplemente competir con los hombres en este movimiento, muchas mujeres no se animan a mostrar su arte, su talento. Con el tiempo me fui dando cuenta que hay muchas mujeres en el rubro y que solamente necesitamos hacernos notar, unir fuerzas y trabajar juntas para generanos nuestros espacios”, agregó la artista haciendo hincapié además en que ella, con experiencia en el ambiente, alienta a las más jóvenes a animarse y romper esas barreras sociales que las invisibilizan.

“A mi edad siento que puedo inspirar a otras a hacer lo que les gusta. Muchos comienzan tomándolo como un juego y luego, con la práctica se dan cuenta que es una disciplina increíble”, destacó por su parte Anto Beat, quien comenzó practicando beat box a los 10 años y hoy, a sus 16, es una de las más reconocidas en la provincia por su talento para producir ritmos de cualquier tipo utilizando el aparato fonador. “Juntas, nos generamos nuestros espacios y vamos haciendo camino”, continuó la artista.

Así, aunque cueste todavía, gracias a las mujeres y disidencias que aunan fuerzas, el hip hop continúa siendo un movimiento a través del cual se siguen cuestionando los órdenes establecidos y se continúa erigiendo una cultura de cambios.

Un festival para Gemma

Misiones se vio sacudida en Navidad del 2020 por la muerte de Paula Giménez (21), una joven conocida en el ambiente del rap local como “Gemma”. Y si bien en un principio se creía que se había suicidado, con el correr del tiempo la carátula de la causa cambió a “muerte dudosa” y se comenzó a investigar un posible femicidio.

La joven fue encontrada sin vida en su domicilio en una escena de aparente suicidio. Dos semanas antes, había advertido sobre su última pareja en las redes sociales y admitía tener miedo de lo que podía pasar con su vida en el futuro inmediato.

Desde entonces, se lleva a cabo una sensible investigación para determinar fehacientemente en qué circunstancias se produjo su deceso. Gemma era una de las referentes del hip hop en Misiones. Hoy su entorno la recuerda y pide esclarecimiento del hecho.