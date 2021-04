Multan a móvil policial por estacionar en lugar indebido

sábado 24 de abril de 2021 | 6:04hs.

Un hecho al menos llamativo ocurrió ayer a la mañana en el microcentro posadeño, ya que un vehículo de la Policía fue multado por parte de inspectores municipales por estacionar en un lugar no permitido. Fuentes confiaron que el vehículo no tenía las balizas y por ello, la inspectora pidió al conductor que descienda; como su petición fue ignorada se procedió a realizar la multa, que será remitida a la fuerza policial. La camioneta se hallaba estacionada en la zona donde el cordón está pintado de rojo, que significa no estacionar ni detenerse, y en este caso “si no estaba trabajando en emergencia, es igual que cualquiera”, se indicó.