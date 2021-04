La vuelta del clásico

sábado 24 de abril de 2021 | 6:05hs.

Llegó el día. Desde hoy se disputará la Copa El Territorio, el evento golfístico con más historia de la región y de los más importantes en un calendario misionero acotado por la pandemia.



Tras una larga espera que se extendió más de la habitual, los amantes de la pelotita y el palo dirán presente en los links del Tacurú para este tradicional evento que se extenderá hasta el 1 de mayo. Según la organización ya son más de 135 los que formarán parte de la contienda, siempre bajo estricto protocolo sanitario. Récord absoluto en el field previo.



La última edición vio campeón al experimentado Sergio Varela exactamente el 25 de mayo del 2019. Fideo le devolvió protagonismo a la ‘vieja guardia’ del club de la Hormiga, cortando una hegemonía de cuatro años impuesta por la joyita Juan De Giácomi.



Hoy, debido a la poca actividad oficial, no hay firmes candidatos en la previa. El abanico de posibilidades entonces es amplio sabiendo que habrá jugadores de toda la provincia recorriendo el campo. Todo está por verse.



Formato conocido

La copa se pondrá en marcha esta mañana, desde las 8, en la modalidad medal play y en busca de los mejores 32 scores netos (con handicap) que disputarán los 16avos de final. En caso de igualdad en el puesto 32, se desempatará en la cancha por muerte súbita utilizando la proporción del handicap de los jugadores (ejemplo: si el jugador tiene 22 de handicap tendrá 1,22 golpes por hoyo).



Desde mañana, en tanto, se pondrá en juego la primera ronda de 16avos de final en formato match play (mano a mano). Se crearán dos llaves de 8 enfrentamientos cada una, donde serán distribuidos los 32 mejores.



El torneo se extenderá toda la semana hasta el próximo sábado 1 de mayo, cuando se disputen las semifinales a la mañana y la esperada definición por la tarde.



También ese día se realizará el Torneo Complementario en cinco categorías: de 0-9, 10-16, 17-24, 25-54 y Damas. Las salidas del torneo Complementario serán de 07.30 a 9 y de 11.30 a 12.30, por el hoyo 10 y el hoyo 1.



Debido a una modificación que se realizó a nivel mundial para minimizar los riesgos en este deporte se decidió, bajo reglamento, jugar con la bandera puesta para evitar que las personas toquen la misma.



Otra de las particularidades que tendrá esta edición de la Copa El Territorio será que una vez finalizada la actividad no se realizará la entrega de premios ni el tradicional hoyo 19.



“Los golfistas terminarán de jugar y volverán a sus hogares”, destacó el organizador Federico Damus, quien además marcó que aparte del récord absoluto de inscripciones, también habrá récord “de alcance a nivel provincial con golfistas de Iguazú, Eldorado, Puerto Rico, Apóstoles y Oberá”.



“La práctica de golf está catalogada como una de las actividades de menor riesgo de contagio por sus características básicas como ser el distanciamiento entre jugadores, estar al aire libre, no compartir equipamiento, entre otras cosas. Es por eso que este año decidimos hacer la Copa El Territorio bajo los protocolos vigentes aprobados para la práctica del golf en Misiones”, cerró.

Condiciones

*Los jugadores participantes deberán tener un hándicap nacional vigente y abonado al día de inicio de la competencia.



*Está permitido utilizar dispositivos de medición electrónica.



*El uso de caddies está permitido.



*Se deberá intentar en lo posible respetar los días y horarios de salida establecidos por la organización. En caso de no ser posible, se podrá coordinar con el jugador rival para disputar su enfrentamiento con previa autorización de la organización. En caso de no cumplir con los mismos: (regla 6-3) o match play: pérdida del hoyo; o medal play: dos golpes de multa hasta 5 minutos de retraso. Más de 5 minutos, descalificación.



*Lie mejorado únicamente en zona de pasto cortado bajo de su propio fairway.

El dato

Los participantes deberán respetar el distanciamiento social y tendrán la obligación de utilizar barbijos y alcohol en gel mientras se desarrolle la actividad para prevenir todo tipo de contagios; los vestuarios estarán cerrados.