Apóstoles cuenta ahora con unidad de terapia intensiva

sábado 24 de abril de 2021 | 6:04hs.

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad presidió ayer la inauguración de una moderna unidad de terapia intensiva en Apóstoles, que incluye diez camas con respiradores y monitores.



En esa localidad, el mandatario provincial planteó que de esta manera se sigue fortaleciendo del sistema sanitario de la provincia y en particular de la zona Sur.



Además tras concretar la puesta en marcha de la unidad, recordó, que la próxima incorporación de unas 50 camas de unidades críticas será para el hospital de Oberá, que además, “aportará más alta complejidad a la provincia”.



De esta manera el mandatario provincial, añadió que “claramente la política sanitaria está en el tope de la agenda, no sólo en estos años, sino en la construcción del sistema sanitario que tiene Misiones”.



Por su lado, la intendenta de Apóstoles, María Eugenia Safrán, destacó que ayer se terminó de concretar un pedido de los vecinos de hace más de 20 años.



De esta manera se destacó que de un nivel dos, se pasó a un centro de alta complejidad.



Incorporación de cocineras

En forma previa, en horas de la mañana, el gobierno de la provincia dio a conocer la incorporación de 157 cocineras como contratadas en el ámbito del Consejo General de Educación.



El anuncio lo realizó ayer mediante videoconferencia -desde Casa de Gobierno- el mandatario provincial, al señalar que el objetivo es garantizar el servicio de prestación alimentaria y además, dando respuesta a un histórico reclamo de estas trabajadoras, que en algunos casos dependían de la asistencia de los municipios o cooperadoras.



Esta medida se da en el marco de lo establecido por la ley I- Nº 160 Régimen del Personal de Mantenimiento, Producción y Servicios.



El gobernador destacó estas acciones en el marco de la mejora de la calidad de servicios que viene realizando el Estado provincial.



Además obras

Herrera Ahuad indicó que la medida se adoptó “para dar cumplimiento a todo lo que venimos incorporando para mejorar la calidad de los servicios educativos en la provincia de Misiones. Nuestro compromiso tiene que ver no solamente con la cuestión salarial, sino que también hemos avanzado en el área de arquitectura con más de 750 escuelas en refacción, cerca de 40 escuelas terminadas y estamos incorporando al sistema educativo 300 personas que trabajan en sectores de servicio en todas las escuelas de la provincia de Misiones”.



Además, reconoció que la medida tiene que ver con la mesa de diálogo y trabajo permanente que se sostiene con los diferentes gremios de la provincia, a quienes agradeció por la “contribución, la ocupación y el equilibrio en diálogo para que nosotros podamos, de acuerdo a los recursos de la provincia, ir generando este tipo de políticas públicas”.



Asimismo agradeció el trabajo de los intendentes, porque “sabemos que mucho personal nutricional en el área educativa de la provincia depende del pago que hacen los municipios y las cooperadoras”.