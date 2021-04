El STJ ratificó la perpetua a Baungart por haber asesinado a Angélica Suárez

sábado 24 de abril de 2021 | 6:05hs.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones rechazó un recurso de casación interpuesto por la defensa de Juan Oscar Baungart (31) y de esta manera confirmó la condena a prisión perpetua que el Tribunal Penal Uno de Oberá le había impuesto en 2019 por el femicidio de su ex pareja Angélica Suárez (20), cometido tres años antes en El Soberbio.



La resolución de 21 páginas lleva el voto inicial de la ministra Ramona Beatriz Velázquez, al cual adhirieron los restantes ocho miembros del STJ convocados para resolver el planteo que había sido presentado por los letrados Ricardo de la Cruz y Augusto Rondón como defensores de Baungart.



En dicho recurso de casación, la defensa del imputado había atacado varios puntos de la sentencia impartida el 4 de octubre de 2019, entre ellas cuestionó que el tribunal no precisó el día, ni la hora, ni las circunstancias en la que se cometió el femicidio, al tiempo que aseveró que en la causa no se registró ninguna prueba de la autoría del crimen por parte de Baungart ya que no se recolectó material genético suyo en ningún elemento incautado ni tampoco en el cuerpo de la víctima.



En otro punto importante del planteo, la defensa también solicitó que no se aplique el agravante de la relación de pareja en la calificación del delito debido a que Baungart ya estaba separado de Suárez, que su vez ya estaba en una relación con quien era su instructor de box, Walter Sattler, que durante la instrucción fue sobreseído totalmente de la causa.



Sin embargo, los camaristas rebatieron cada uno de los argumentos esgrimidos por la defensa hasta llegar a la conclusión de que la sentencia recurrida no había violentado garantías constitucionales ni presentaba atisbos de arbitrariedad, por lo cual rechazaron el planteo y confirmaron el fallo a prisión perpetua contra el imputado.



Femicidio, pesquisa y juicio

La reconstrucción del hecho trazada mediante la investigación llevada adelante por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, marca que Suárez estuvo como desaparecida desde el 13 de junio hasta el 6 de julio de 2016, cuando finalmente su cuerpo fue encontrado por dos pescadores dentro de una valija que estaba flotando sobre el arroyo El Soberbio.



A partir de las pistas recolectadas, se estima que el crimen fue cometido ese mismo 13 de junio después del mediodía. El peritaje de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) determinó que ese día el teléfono de la víctima tuvo actividad por última vez a las 11.17, mientras que el propio imputado reconoció que esa jornada había almorzado junto a la muchacha.



Ese 13 de junio, además, fue la última vez que otra persona que no sea Baungart vio a Suárez con vida. Ella fue Soledad Dos Santos, testigo que además aseguró en ese momento que la víctima estaba con una chalina celeste con manchas naranjas, la misma que se halló luego con el cadáver.



En su alegato durante el juicio celebrado en 2019, la fiscal Estela Salguero había concluido ante las partes que Baungart “después de almorzar mató a su mujer, introdujo el cuerpo en la valija y se acostó a dormir la siesta con su hija. Luego se levantó, llevó a su hija a la casa de su mamá y se fue a trabajar. A la tardecita se dirigió al supermercado Ceferino, hizo las compras y llamó un remís. Una vez frente a su casa le pidió al chofer que entre al garage, pero el auto era muy bajo y no pudo, lo que luego fue ratificado en la reconstrucción del hecho (…) Sacó la valija contra el pecho, haciendo mucha fuerza, y pidió para llevar unas herramientas a una carpintería cerca de un puente, donde luego descendió por un trillo hasta el arroyo”.



Sobre el traslado del cuerpo hacia el arroyo, en tanto, fue clave el aporte del remisero que ese día acudió al llamado del imputado. Él fue Miguel Ángel Pereyra, que en el debate oral declaró que “yo trabajaba en el primer turno y me dirigí al supermercado Ceferino, donde me esperaba éste señor (Baungart). Cargamos su mercadería y nos fuimos por avenida San Martín hasta el barrio Itatí, donde vivía. Me indicó que estacione frente a la casa, bajó sus cosas y le pregunté si ya estaba, ante lo cual me pidió que avance hasta el garage porque quería cargar unas herramientas, pero el auto tocaba abajo. Entonces buscó una valija, cargó en el baúl y me dijo que tenía que llevar unas herramientas hasta una carpintería, pasando el puente. Llegamos al lugar, bajó la valija mientras que yo le sostenía la tapa del baúl porque si no se cerraba, me pagó y se fue por un trillo”.



Más de 20 días después de esta escena, dos menores que estaban pescando en el arroyo El Soberbio se toparon con la valija que contenía el cuerpo de la víctima y al acudir a la Policía el crimen quedó al descubierto. La investigación posterior terminó acorralando a Baungart.



El fallo del STJ

Los miembros del STJ reconocieron que no se pudo determinar a ciencia cierta el día ni la hora del crimen pero -al igual que el tribunal-, valoraron la pericia de la Saic respecto a la última actividad del celular de Suárez y el examen de autopsia en el que se concluyó que la muerte se debió a una asfixia mecánica con un lazo que dejó un surco en el cuello.



También ponderaron que la necropsia señaló que la víctima debió haber sido puesta en la valija inmediatamente después del crimen porque eso permitió “moldear” el cuerpo y puntilizó que la data de muerte era de unas tres semanas previo a su hallazgo, fecha que coincide con la última vez que Suárez había sido vista.



“Entiendo que de estas probanzas surge el momento del deceso de la víctima, no coincidiendo por lo manifestado por la defensa, por lo que corresponde rechazar este agravio”, puntualizó en su voto la ministra Velázquez.



Y continuó: “En cuanto se queja a que no se ha tomado material genético del cuerpo, la ropa, la chalina y la valija, si bien ello constituiría un elemento más de prueba, entiendo que existe un cúmulo de elementos probatorios más que suficientes para determinar la autoría de Baungart”.



En esa línea, la ministra respondió también al punto vinculado a la calificación legal del hecho, puntualmente sobre el agravante de relación de pareja que pretendía eliminar la defensa y los camaristas señalaron que “el precepto incorpora la agravante del ‘ex cónyuge’, sin hacer ninguna distinción ni referencia acerca de la subsistencia del vínculo matrimonial, porque bien puede tratarse de un matrimonio desavenido, separado de hecho, con o sin voluntad de unirse o divorciado vincularmente”.



A eso se suma el voto de la ministra Cristina Leiva, que agregó que el hecho también encuadra en la figura de femicidio por haber mediado violencia de género y que “como cabeza del Poder Judicial, resulta imprescindible que este Superior Tribunal de Justicia, oriente la revisión de las causas que llegan a su conocimiento, bregando por el pleno reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres vulnerables”.



Por último, la defensa también había señalado que el testimonio del remisero eran contradictorios y no estaba sustentado por prueba científicas. A eso, el STJ consideró “no encuentro del relato de Pereyra contradicción alguna, ya que de su declaración se vislumbra un relato consistente, solo hallo divergencia en la forma de valorar las manifestaciones del testigo por parte de la defensa”.

Claves del caso

Hecho. Suárez estuvo desaparecida desde el 13 de junio hasta el 6 de julio de 2016, cuando su cuerpo fue hallado por dos pescadores flotando dentro de una valija en el arroyo El Soberbio.

Testigo clave. El testimonio de un remisero fue la clave del caso porque ante la Justicia declaró que ese 13 de junio Baungart le pidió un viaje hasta la zona del arroyo y llevó consigo una pesada valija.

Perpetua. El juicio contra Baungart se realizó en octubre de 2019 y el Tribunal Penal Uno de Oberá lo condenó a perpetua, por lo que deberá cumplir 35 años de prisión efectiva.