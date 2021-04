Dengue: realizan hasta 50 bloqueos semanales y preocupan los casos

sábado 24 de abril de 2021 | 6:05hs.

En medio de la pandemia de Covid-19, con un registro de casos estables en la provincia de Misiones, ahora lo que preocupa es el notable aumento de positivos de dengue, enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.



Los profesionales de la salud aseguran que es de vital importancia que la comunidad no se relaje y recurra nuevamente a la limpieza de patios evitando así la reproducción del vector.



El Territorio dialogó con Fabricio Tejerina, director de Epidemiología de Posadas, quien confirmó que los equipos municipales están realizando hasta 50 bloqueos sanitarios cada semana. Esta acción, mediante la cual se busca evitar la propagación local de la enfermedad, consiste en fumigar la manzana donde vive la persona infectada con el virus del dengue, que tiene como principales síntomas la fiebre y el dolor corporal.



“Nosotros estamos yendo a hacer dos bloqueos a la mañana y dos a la tarde, pero cuando vamos a campo nos encontramos con que hay muchos más casos de dengue positivo y ahí se hacen los bloqueos posibles en ese sector. Así que aproximadamente, entre lunes y sábados, estamos haciendo entre 25 y 50 bloqueos”, explicó Tejerina.



“Se trata de ir a la casa de las personas que tienen dengue y toda esa manzana y ahí buscar criaderos de mosquitos, informar a las personas, educar sobre las medidas preventivas como ponerse repelente, y luego se pasa con las motomochilas para poder fumigar y matar a los mosquitos que hayan”, especificó.



Al ser consultado sobre cuáles son los barrios más complejos, aseguró que los casos “están esparcidos por toda la ciudad”, aunque indicó que Villa Cabello y sus alrededores son uno de los sectores que más frecuentan.



Asimismo, afirmó que por el momento no se detectaron casos de personas infectadas con dengue y Covid-19 al mismo tiempo, como ya ocurrió en otras provincias argentinas.



Comúnmente, el verano y hasta fines de mayo es lo que se conoce como el período de brote y muchas veces, después de la Semana Santa, se suele dar un pico de casos, según había explicado Lilian Tartaglino, quien está al frente de la Secretaría de Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Posadas.



Alta positividad

Liliana Benítez, presidenta del Colegio de Bioquímicos de la provincia, dialogó con Radioactiva 100.7 y dijo que al momento de rellenar la ficha de los pacientes, lo más importante es que se refleje la dirección para hacer el bloqueo, reforzando lo planteado por Tejerina.



“En el lugar público donde trabajo tenemos un 60 o 70 por ciento de positividad, es alto, algunos comentan que ya es la segunda o tercera vez que contraen dengue, entonces lo importante es el control que se hace de cada uno de los casos”, comentó.



“Diariamente se están diagnosticando contagios de dengue, de seis a siete casos, esto es con test rápidos y después eso se tiene que terminar de confirmar en el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi)”, especificó.



En este sentido, detalló que el test rápido sólo detecta un antígeno común para los cuatro serotipos de dengue, pero para más precisiones es necesario realizar una prueba Elisa, por ejemplo, que se usa para la detección cualitativa de anticuerpos IgM contra el virus del dengue.



Además comentó que según la información que maneja, los serotipos que más se repiten son el 1 y el 4. Entre octubre de 2019 y 28 julio del 2020, hubo circulación de tres de las cuatro cepas de dengue: DEN-1, DEN-1; DEN-2 y DEN-4, reportándose más casos del serotipo DEN-1.



En aquella oportunidad Oberá, Posadas, Puerto Iguazú y Andresito fueron las localidades más afectadas por esta patología arbovirósica.



Además del escenario comprobable con casos confirmados mediante testeos rápidos y análisis, existe la contraparte de que hay personas que no recurren a los centros de salud para el diagnóstico y consecuentemente es imposible realizar el bloqueo correspondiente, por lo que alertó que podría haber un subregistro de casos con números mucho más abultados.



“La gente ahora se relajó un poco con la pandemia en descacharrizar, porque hubo de golpe un crecimiento de casos de dengue”, comentó.



La forma clave de prevenir el dengue y las enfermedades aédicas es eliminar todos los criaderos de mosquitos. Además se puede prevenir el mosquito, colocando mosquiteros en las ventanas y puertas de las viviendas y usando repelente cada tres horas.



El Aedes aegypti puede estar presente en cualquier recipiente que acumula agua dentro de las casas y en patios, jardines, balcones y terrazas. Las botellas, floreros, tachos, baldes, palanganas, bebederos de animales, tanques de agua, portamacetas, lonas o bolsas arrugadas.



En el interior

Días atrás, este matutino dio a conocer que en lo que va del año, en la localidad de San Ignacio se confirmaron más de 100 casos de dengue, según aseguró la directora del hospital local, Miriam Piriz.



En Jardín América, bioquímicos del sector privado detallaron que en la última semana se registraron seis casos.



En este sentido, fuentes consultadas por El Territorio indicaron que no hay registro de dengue en el nosocomio local porque allí no se hace la determinación serológica.

Puerto Rico trabaja con mapa semáforo

En Puerto Rico, en el marco del programa Unidos contra el Dengue, diversas áreas de la Municipalidad junto con el Ministerio de Salud Pública, desarrollan un plan de acción integral, desmalezamiento de veredas y espacios públicos, descacharrización de los hogares, entrega de folletos y charla de concientización con los vecinos, entre otras acciones.



Esta semana el operativo se realizó en el barrio San Felipe, y se prevé continuar en los barrios más complicados durante el brote de dengue de años anteriores. “Hay un mapa semáforo que se maneja en relación a los brotes del año pasado y antes, la idea es seguir por esos barrios, los que tuvieron brotes fuertes”, indicaron las fuentes municipales consultadas por este medio.

