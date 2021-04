Colegio técnico creció en pandemia y va rumbo a la autogestión

sábado 24 de abril de 2021 | 6:04hs.

El Centro Educativo Escuela 382- Epet 28 ‘Luca Giovanni Fossati’ de Paraje Gentil, San Pedro, es un establecimiento educativo que fue “beneficiado” por la pandemia, tiempo que permitió la mejora en la infraestructura con una inversión de más de ocho millones de pesos y avanza en la ejecución del proyecto para la puesta en funcionamiento de un taller de Verificación Técnica Vehicular (VTV) con el cual anhelan autogestionarse en gran parte.



La ausencia de alumnos en las aulas durante todo un ciclo lectivo pasado no fue del todo negativo. Algunas escuelas, como este establecimiento, sacaron provecho del contexto epidemiológico a fin de mejorar las condiciones edilicias y que estas respondan al objetivo pedagógico permitiendo a la matrícula asistir a clases en espacios acordes, cómodos y con las herramientas necesarias. Actualmente los estudiantes comenzaron el año escolar mediante el sistema bimodal, haciendo buen provecho de las ampliaciones realizadas.



Mediante la donación de más de ocho millones de pesos que la institución educativa recibió de la Fundación Arturo y Anna Tubino, que los apadrina, planean distintas iniciativas. Desde allí lograron la aprobación a finales del 2019 del informe que el directorio presentó ante la fundación planteando alguna de las necesidades edilicias y se contempló la ampliación de la dirección, sala de maestros, un aula para biblioteca y la ampliación del sector de los talleres, uno de los aspectos al que la escuela le otorga gran atención, ya que es donde los alumnos vuelcan los conocimientos adquiridos.



Talleres

En el caso del sector de talleres se construyó un tinglado de 40 metros de longitud por 10 metros de ancho, dividido en cuatro nuevas aulas taller. “Sorpresivamente en enero del 2020 desde la Fundación Arturo y Anna Tubino me confirman la aprobación del proyecto, en ese entonces eran más de ocho millones de pesos. La pandemia sirvió para que durante todo el año se pueda construir con tranquilidad. Las nuevas construcciones permitieron una mejor distribución de las áreas. Cada año anexamos algo nuevo pensando en dar cumplimiento íntegramente a nuestro eslogan: educación para la vida”, indicó a El Territorio Aníbal García, al frente de la escuela hace más de 20 años.



En cuanto a la currícula, esta escuela es una de las únicas en la provincia que diseñó una adaptada a la realidad y objetivos propuestos, por ello cuentan con un abanico de talleres propios del secundario técnico y talleres de formación profesional, que otorga un segundo título a los egresados y los días sábado ofrecen talleres culturales, subvencionados por la mencionada fundación. “Todos esos talleres se vuelcan en la parte práctica de los alumnos. Son ellos, siempre bajo la supervisión del profesor, quienes fabrican y reparan distintos equipamientos o mobiliario que la escuela necesite. Tenemos, por ejemplo, cocina y panadería, el pan para la merienda y el dulce lo hacen los alumnos. Todo lo hacen de buena gana, les sirve todo de aprendizaje para la vida, apuntamos a una educación en principios, valores y ética, a una educación integral”, señaló García.



Desafío

En la misma línea y teniendo en cuenta que a la institución asisten desde el nivel inicial hasta el nivel medio construyeron, mediante la misma financiación, un playón techado para el espacio donde funciona el nivel inicial.



Este año el gran desafío está puesto en la ejecución del proyecto que fue aprobado por el Instituto Nacional de Enseñanza Técnica (Inet) y fue elegido entre los 20 mejores del país, representando un orgullo para una escuela de la zona rural y un compromiso redoblado. La financiación con dos millones de pesos es por parte de créditos fiscales. Y mientras se resuelven cuestiones administrativas para la acreditación de los fondos, desde la institución, mediante un trabajo en equipo, preparan el terreno donde se construirá el tinglado para la instalación de las máquinas de VTV, que funcionará de forma independiente al edificio escolar para evitar así interferencias, teniendo en cuenta que este tipo de servicios generará gran demanda en la zona y será constante la circulación de personas ajenas a la institución.



Es que en la zona no hay otro taller de verificación técnica.



Por eso, además de brindar un necesario servicio en el departamento y localidades vecinas, el taller de verificación técnica apunta a la realización de otro anhelo tanto de la escuela como de la fundación que financia los presupuestos de todo lo relacionado con la infraestructura. “Con este proyecto tenemos la expectativa de conseguir fondos genuinos para la institución a futuro, porque la zona que abarcaría nuestro taller es muy amplio y con el tiempo el parque automotor tiende a crecer. El remanente de ese servicio representaría la puesta en vigencia de un proyecto productivo que nos permita financiar parte de nuestros gastos fijos, tanto que la fundación contribuirá con esta propuesta”, explicó García.



Demanda laboral

El trabajo que realiza esta institución, de donde los estudiantes egresan con el título de Técnico en Mecanización Agropecuaria, así como las demás escuelas de formación técnica, resulta de suma importancia porque dotan a la localidad de jóvenes profesionales calificados para desempeñarse en varias áreas dentro del sector industrial y están siendo bien vistos, incluso por empresas del exterior. “Antes de la pandemia una empresa de São Miguel do Oeste, Brasil, se interesó por cuatro egresados, sería muy bueno que el sector industrial de nuestro pueblo preste atención a los profesionales que egresan de nuestro centro como de las demás técnicas y si necesitan alguna capacitación específica, estamos con las puertas abiertas”, finalizó el director.



Desde la institución, que comenzó a funcionar sólo con el nivel primario en 1974, destacan y resaltan que cada uno de los logros se obtienen mediante un compromiso de toda la comunidad educativa. Esto involucra a las familias, docentes de ambos niveles, personal administrativo y directivo. Allí trabajan 32 docentes y asisten 260 alumnos.