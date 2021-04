Australia: por un solo caso hay 2,4 millones de personas en cuarentena

sábado 24 de abril de 2021 | 6:02hs.

Las autoridades australianas ordenaron a partir de la medianoche de ayer el confinamiento durante tres días de la ciudad de Perth y la región aledaña Peel, oeste del país. El jefe de gobierno del estado de Australia Occidental, Mark McGowan, comunicó la medida al conocerse ayer el positivo de coronavirus de un hombre de 54 años, quien a su llegada a Perth cumplió el período de 14 días de cuarentena y a su salida pasó otros cinco libremente en la ciudad.



El pasado miércoles, el hombre viajó a Melbourne, donde se le realizó otra prueba PCR y ayer se confirmó su positivo.

India: nuevo récord con más de 330 mil casos en un día

La India registró ayer nuevos récords de Covid-19 con más de 330.000 infecciones y 2.263 muertes diarias, sólo un día después de que rompiera por primera vez la barrera de los 300.000 casos, mientras continúa la emergencia por falta de oxígeno. Para tratar de frenar el ascenso de casos y reducir un poco la presión hospitalaria, las autoridades de la capital impusieron un confinamiento total de la población de una semana, que concluirá en un principio el lunes.

Cae el interés de la gente por vacunarse en Estados Unidos

Conforme el suministro de dosis de vacunas contra el coronavirus en EE.UU. supera la demanda, algunos lugares del país se están dando cuenta de que hay tan poco interés en ellas que tienen que rechazar envíos. En todo el país, los farmacéuticos y los funcionarios de salud pública ven que la demanda disminuye y los suministros se acumulan. Aproximadamente la mitad de los condados de Iowa han dejado de solicitar dosis al estado y Luisiana no pidió el envío de algunas dosis durante la semana pasada.

Putin anunció diez días no laborables por la pandemia

El presidente ruso, Vladimir Putin, apoyó ayer una propuesta de la agencia sanitaria rusa para decretar diez días no laborables en mayo, con el fin de frenar la pandemia de coronavirus.



La idea es convertir en jornadas no laborales los días situados entre dos feriados, concretamente los días del 3 al 8 de mayo. Como el 1, 2, 3, 8, 9 y 10 son ya feriados, el resultado sería que los rusos no estarían obligados a trabajar del 1 al 10 de mayo.