Fallecieron 13 integrantes de la misma familia por coronavirus

Helen Yáñez vive una pesadilla: trece de sus familiares murieron por coronavirus y su padre, también contagiado, lucha ahora por sobrevivir sin encontrar lugar en ningún hospital local. El dramático caso ocurre en Pisco, Perú, uno de los países más golpeados por la pandemia en todo el mundo.



La joven no sabe cómo se inició la cadena de contagios. Pero, poco a poco, todos los miembros se fueron infectando. Y, con diferencia de pocos meses, 13 de ellos fallecieron ante las graves infecciones pulmonares y la falta de camas en los centros de salud. El último integrante de la familia en perder la vida fue su abuelo, de 74 años.



Yáñez hizo un llamado desesperado a los políticos: “¿Qué pasa con las autoridades? Con todos esos candidatos que han hecho campañas millonarias y no son capaces de venir acá donde están todos aquellos votantes a los que le pidieron su voto. Yo no quiero perder a mi papá”, dijo, en declaraciones a Buenos Días Perú.



“Mi padre sólo pudo conseguir una habitación normal. Tiene un diagnóstico reservado y no está respondiendo al tratamiento. En el caso de mi tía, ella se estaba ahogando y tuve que montar un escándalo para que la pudieran pasar a una cama UCI”, denunció,.



Con el temible ritmo de un fallecido cada 5 minutos, los peruanos afrontan el peor momento de la pandemia con un aparente relajo de las medidas de prevención.



A pesar de que Perú probó casi todas las medidas aplicadas para mitigar la pandemia -cuarentena estricta, cierre de fronteras, toques de queda, uso obligatorio de mascarillas y caretas faciales, entre otras-, nada parece detener el avance del virus, que provocó oficialmente la muerte de más de 58.000 personas en un año.