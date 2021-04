Se cocina la tercera entrega de Mindhunter

sábado 24 de abril de 2021 | 6:00hs.

La laureada serie ‘Mindhunter’ podría tener una tercera temporada, tal como reclaman sus fanáticos.



La serie creada por David Fincher para Netflix indaga sobre los orígenes de la psicología criminal y cuenta con dos temporadas, ya que se estrenó en agosto de 2019.



Desde entonces, con sólo 19 episodios, la historia se volvió casi de culto, aunque no para el público masivo. Y los seguidores esperaban un guiño de sus realizadores para nuevos capítulos.



En octubre de 2020, David Fincher, director y productor de la serie, aseguró que la producción le había dejado agotado. “Es una semana laboral de 90 horas. Absorbe tu vida. Cuando terminé estaba exhausto”, había dicho.



Así, el futuro de la serie quedaba en entredicho y el servicio de streaming, aunque no llegó a cancelar el proyecto, respetó los deseos de Fincher de no trazar planes de continuidad.



En ese sentido, se señaló en su momento también, que era una serie tremendamente cara de realizar y que no tenía los niveles de audiencia esperables. Y a eso se sumaba que el contrato de sus tres actores principales (Jonathan Groff, Holt McCallany y Anna Torv) llegaba a su fin.



Sin embargo, en los últimos días, el sitio especializado Variety dio indicios de que una nueva temporada de la serie Mindhunter podría concretarse.



Es que el director de ‘Zodiac’ habría retomado las conversaciones con Netflix en torno a la producción de una tercera temporada de la serie de crimen y suspenso.



Fincher tiene contrato con Netflix y estrenó en la plataforma ‘Mank’, la película con más nominaciones en los Oscar que se celebrarán el domingo. Por ello también tiene el respaldo del gigante de streaming para sus proyectos.