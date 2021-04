Scorsese y una cinta homenaje al gran músico George Gershwin

sábado 24 de abril de 2021 | 6:00hs.

El afamado director, guionista y productor audiovisual Martin Scorsese producirá junto a Irwin Winkler ‘Fascinating Rhythm’, un drama musical que homenajeará al legendario compositor y pianista estadounidense George Gershwin, autor de títulos como ‘Rhapsody in Blue’ y ‘An American in Paris’, entre otros.



Dirigido por John Carney (‘Once’, ‘Sing Street’), quien también estará a cargo del guión junto a Chriss Cluess, el filme musical recorrerá la influencia creativa de la vida y la música de Gershwin pero en la clave de un viaje mágico a través del pasado y el presente de la ciudad de Nueva York, informó el sitio especializado Variety.



Gershwin, que murió en 1937, compuso más de una docena de musicales de Broadway y partituras originales para aquellos proyectos dirigidos por Fred Astaire, uno de ellos le valió una nominación al Oscar por la canción ‘They Can’t Take That Away From Me’.



Scorsese, de 78 años, tiene una trayectoria de más de 50 años, escribiendo, dirigiendo y produciendo proyectos audiovisuales.