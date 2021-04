Avanza el proyecto de la serie sobre ‘Parásitos’

sábado 24 de abril de 2021 | 6:00hs.

El 9 de febrero de 2020 -poco antes de que el mundo se sumiera en la pandemia de coronavirus- la película surcoreana ‘Parasite’ (en español se le atribuyó el título ‘Parásitos’) del director Bong Joon-Ho, hizo historia en la 92º ceremonia de los Premios Oscar.



La cinta de habla no inglesa se quedó con la estatuilla a la mejor película, desplazando incluso a la gran candidata ‘Joker’ de Todd Phillips.



Además del galardón a la mejor película, Parásitos se quedó con otras tres estatuillas a Mejor Guión Original, Mejor Película Extranjera y Mejor director.



A poco más de un año de aquella gesta, recientemente trascendió que la cinta tendrá su propia serie.



Así se conoció que luego de los Oscar, el actor y productor Adam McKay y la cadena HBO se movilizaron de cara a desarrollar una serie en colaboración con Bong Joon-ho.



El director accedió a asociarse con McKay para trabajar en el proyecto, que en sus primeras semanas tanteó como protagonistas a Mark Ruffalo y Tilda Swinton. Sin embargo, los fichajes de estos intérpretes aún no han sido confirmados y apenas trascendieron unos pocos detalles de lo que será la serie.



Días pasados, McKay aportó más información en una entrevista con medios estadounidenses.



“Se está desarrollando a toda velocidad”, aseguró sobre la serie basada en la fascinante tragicomedia ‘Parasitos’.



“Estamos disfrutando mucho. Acabamos de dotarnos de una sala de guionistas increíble. Básicamente esbocé la serie con el director Bong durante la cuarentena, con él supervisando”, aclarando que están en la etapa de elaboración del libro.



La pandemia habría provocado un pequeño retraso en los planes de McKay y Bong, pero todo apunta a que ambos ya saben oficialmente qué línea ha de seguir la serie.



Por esta entrevista en el podcast ‘Happy Sad Confused’, el productor describió que la serie no será una remake del film surcoreano ganador de la Palma de Oro y el Oscar, sino que contará una historia original, ambientada en su mismo mundo.



“Es una serie original. Está en el mismo universo que el largometraje, pero es una historia original que se ambienta en ese mismo mundo”, explicó McKay.



Que sobre el trabajo junto al director Bong, remarcó: “A veces en la vida tienes mucha suerte, y para mí llegar a trabajar cerca de la órbita de Bong es maravilloso. Por lo general cuando escuchaba a la gente decir ‘me honra trabajar al lado de alguien’ no lo creía. Pero es así, me siento legítimamente honrado. Y lo estamos pasando muy bien”.



En efecto, McKay está encantado de trabajar con el cineasta, que antes de ganar el Oscar ya insinuó por dónde podía retomar en caso de que ‘Parásitos’ tuviera continuidad. “Bong tiene varias ideas almacenadas en su iPad”, y su objetivo con la miniserie es “crear una película de seis horas”.



“Tengo algunas historias como por qué el personaje de la mucama conoce la existencia del búnker ¿Qué relación tiene con el arquitecto para saber de este búnker? Hay varias historias ocultas que he ido almacenando”, había dicho Bong.



La serie o miniserie aún no tiene fecha de rodaje ni de estreno.