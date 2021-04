Acrobacias, teatro, danza, canto, y distintas disciplinas artísticas se disfrutan en barrios de Puerto Rico

viernes 23 de abril de 2021 | 10:08hs.

El grupo circense "Cuatro Creciente" recorre Misiones desde hace 45 días, primero como parte del espacio promovido por la Secretaría de Cultura provincial para Cultura en Movimiento, donde se presentaron en Jardín América, San Ignacio y Capioví, y continúan su recorrido en formato nómade, con la idea de conocer la mayor cantidad de localidades misioneras a cambio de lo que más les gusta hacer, espectáculos para niños de todas las edades.

Es así como desde el domingo se encuentran en Puerto Rico, donde realizan shows a la gorra en distintos barrios del municipio, y para el fin de semana la propuesta será de doble función el día sábado, a las 18 en el paseo Misolar y a las 21 en un hostel de esta ciudad, para concluir su gira por Puerto Rico el domingo con su última actuación a las 17 en la plaza 9 de julio.

Cuatro crecientes es una compañía de circo integrada por cuatro mujeres artistas de Córdoba y Buenos Aires que reparten humor y alegría desde diferentes disciplinas, canto, teatro, danza y acrobacias.

Carolina Laguna, integrante del grupo, cuenta a El Territorio, “venimos viajando por Misiones hace un mes y medio, con la idea de quedarnos más tiempo porque nos encanta, queríamos conocer y trabajar de lo que nos gusta”, relató la artista.

Su hermana Florencia Laguna añade, “la idea es poder seguir recorriendo los municipios de Misiones haciendo shows a la gorra, también en eventos particulares, como cumpleaños; tenemos varias propuestas tanto para adultos como para niñes”.

Los shows comenzaron el domingo en la plaza San Martín, y continuaron el miércoles en el playón del barrio Municipal, el jueves en el salón del barrio San Alberto, el viernes será en la zona gastronómica, el sábado en el paseo Misolar a las 17 y a las 21 en el hostel Teko Afro y el domingo a las 18 nuevamente en la plaza 9 de julio.

Respecto a la modalidad, Florencia manifestó “todos estos eventos van a ser a la gorra para que el público pueda venir y disfrutar de nuestros espectáculos, nosotras nos acostumbramos a hacerlo para que no excluya a nadie, el que tiene y puede y quiera colaborar con lo que hacemos, que amamos, será bienvenido, pero también hay que entender que es nuestro trabajo, vivimos de nuestros show, así generando conciencia de nuestra manera de trabajar, pero el que no puede que no quede exento de disfrutar de nuestro espectáculo”, invitó.