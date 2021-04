Clausuran escuela en Campo Grande por casos de Covid-19 no denunciados

viernes 23 de abril de 2021 | 9:26hs.

En la mañana de este viernes, 23 de abril, se dio a conocer que la Municipalidad de Campo Grande procedió a la clausura de una escuela por presentar casos de Covid-19 no denunciados tal cual establece el protocolo sanitario.

La Resolución N° 29/2021 detalla que la información fue otorgada por el director del Instituto de Enseñanza Belén y que los casos no fueron denunciados a las autoridades, "poniendo en riesgo no sólo a alumnos, personal docente, no docente sino a toda la comunidad".

Es por ello que la comuna ordenó la clausura del instituto suspendiendo las clases presenciales o cualquier otra actividad dentro del establecimiento desde el 22 de abril al 2 de mayo.

Además la resolución establece que las autoridades del edificio deberán fumigarlo, desinfectarlo de forma absoluta y acreditarlo ante las autoridades.