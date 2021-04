Qué ver, leer y escuchar

viernes 23 de abril de 2021 | 6:00hs.

Invincible

Amazon Prime

Mark Grayson, de 17 años, es como cualquier otro chico de su edad, excepto que su padre es el superhéroe más poderoso del planeta, Omni-Man. Mark descubre que el legado de su padre puede no ser tan heroico como parece.

Killing Eve

Flow, Paramount +

Villanelle es una asesina psicópata, Eve tendrá la misión de atraparla. Estas dos inteligentes mujeres, se obsesionarán la una con la otra y se enfrentarán cara a cara en un juego épico de persecución.

La sinfonía del unicornio

Tiffany Calligaris

Saga juvenil. La princesa Kass lleva la marca del unicornio; su boda con el príncipe Lim es la única manera de proteger su futuro y asegurar el bienestar de su reino. Una unión que es interrumpida por el rey Landis Ashburn, el dragón de Inferness, que la secuestra y cambia su destino.

Raya y el último dragón. La novela

Disney

Llena de acción, nos introduce a una épica hazaña para llevar luz y unión de vuelta a las tierras de Kumandra. La guerrera solitaria Raya debe encontrar a Sisu, el último dragón, y reunir las piezas de la Gema del Dragón, su única esperanza contra el retorno de las fuerzas oscuras.

Shy away

Twenty One Pilots

El dúo comparte el nuevo single y anuncia el evento “Twenty One Pilots - Livestream Experience”, un show inmersivo en vivo que será transmitido en todo el mundo el viernes 21 de mayo, mismo día en que llegará el nuevo álbum.

Burberry

Mike Towers y Ñengo Flow

La canción es parte del muy anticipado álbum álbum de Towers, titulado Lyke Mike. El video no solo buscaba replicar el estado de ánimo que genera el tema también la estética de uno de los diseñadores favoritos del cantante.