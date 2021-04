Barón habló del amor de osvaldo y Gianinna

viernes 23 de abril de 2021 | 6:00hs.

Jimena Barón volvió con todo a las redes sociales y comenzó con los preparativos de los que será su participación en La Academia, el nuevo proyecto que lleva adelante Tinelli. En medio de ello, la cantante fue interrogada sobre la nueva relación de su ex, Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona.

“Yo siempre me sorprendo, sino no sufriría. Por eso me va tan para el cu… con las relaciones del amor. Hay que curtirse un poco más”, comenzó la artista muy sincera cuando le consultaron si le sorprendió el romance.“Hay gente que entiende las cosas un poco más rápido, aprende, avanza y se mueve. Yo tengo un lugar más sensible, más ingenuo. Más iluso”, agregó Jimena.

Para cerrar, Barón destacó qué es lo que más la preocupa: “Yo me preocupo por mi hijo, en mi casita y por bajar súper educada a dárselo al papá. Después cuando está allá o cuando vuelve le pregunto si está bien, si lo cuidan bien, si está todo en orden y ahí terminó todo. Sino para mi cabeza es mucha información”, finalizó Jimena Barón, sin vueltas.