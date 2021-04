Registran la presencia de caracol gigante africano en el barrio Poujade de Posadas

jueves 22 de abril de 2021 | 10:20hs.

En Argentina el caracol africano fue detectado en el año 2010 y desde allí se comenzó una campaña para prevenir su reproducción en distintos puntos.

En la provincia de Misiones en enero del 2021 fue detectado en el barrio Santa Rita y actualmente fue observado en el barrio Villa Poujade de la ciudad de Posadas.

Desde el Ministerio de Ecología enfatizan en que es necesario que la población esté atenta a su presencia en las viviendas y se comuniquen con la cartera para tomar las medidas correspondientes al caso.

Yésica Díaz Pacheco, bióloga e integrante del Ministerio de Ecología, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “El caracol africano apareció en enero en el barrio Santa Rita y ahora en el barrio Poujade pero en Argentina está desde el 2010 y se los puede reconocer con observación en días nublados después de la lluvia que es cuando comienzan a salir. Si el vecino los ve se deben comunicar con el Ministerio al 3764883555, nos mandan una foto y ayudamos a identificarlos”.

“La idea es combatirlos porque es invasora y no queremos combatir a nuestra propia especie nativa”, acentuó.

Características

Díaz Pacheco detalló que dentro de las características se pueden identificar que el cuerpo tiene bandas color castaño, el caparazón es en forma de punta no es redonda, tiene terminaciones cónicas, el cuerpo es marrón y llega a medir de 20 a 30 centímetro pero en estado juvenil se pueden confundir con especies nativas.

“Nosotros no podemos dar precisiones con respecto a su impacto en la salud pero si bien todo el mundo está preocupado por el covid, en este caso es importante que podamos actuar y al momento de agarrarlos se debe hacer con guantes, meterlos en un tacho con sal por dos días y después de dos días enterrarlos. Es importante que no vayan al basurero porque ellos se alimentan de basura y se reproducen rápidamente además que no tienen depredadores”, dijo.

Medidas de prevención

La integrante de la cartera ecológica destacó que se deben controlar los patios de las casas, “siempre están en lugares donde hay humedad y estar atentos porque hoy se puede tener uno pero ponen de 400 a 600 huevos, esta es una especie que va a invadir y proliferar rápido, destruyen plantas y la biodiversidad y de esta manera también afecta a la salud”.

“El animal sirve como vector, no está comprobado, pero en estudios se considera que es portador de infecciones instestinales por lo que es importante que cada vecino puedan conocer qué medidas podemos tomar porque va a ser difícil poder cultivar y eso daña también económicamente”, enfatizó.

Finalmente recalcó que es vital que no sean desechados a los basureros ya que se alimentan de eso, “sólo hay que mantener la calma y la limpieza en los jardines”.

Recomendaciones

•No tocar caracoles.

•Evitar el contacto con la baba del caracol (Lissachatina fulica), especialmente con ojos, nariz y boca.

•Lavar con agua potable las verduras.

•Si toco el caracol, lavar inmediatamente las manos.

También hacerlo luego de tocar las superficies que puedan haber estado en contacto con la baba de caracol.

•No comer caracoles.

•No utilizarlos como carnada, mascota o adorno.

•No utilizar venenos contra el caracol, ya que pueden afectar a niños, mascotas o fauna nativa.

•Elimine del jardín restos de madera, materiales de construcción, tejas o cualquier elemento que pueda ser utilizado como refugio por el caracol.

•En caso de ser necesario, tomar los caracoles con guantes impermeables, colocarlos en una bolsa, aplastarlos y enterrarlos. Los guantes también deben ser enterrados o quemados.

•No permitir que los niños participen de la captura de los caracoles.



Es muy importante

No trasladar caracoles hacia otras zonas.

Tener precaución al trasladar plantas u otros elementos del hogar donde los caracoles o sus huevos podrían alojarse.