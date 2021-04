Qué ver, leer y escuchar

jueves 22 de abril de 2021 | 6:00hs.

Los sonámbulos

Amazon, Cine.ar, Online

Una mujer y su hija de 14 años, sonámbula, en pleno despertar. Un matrimonio en los bordes de una crisis silenciada. Un festejo de fin de año en la vieja casona familiar es la encerrona para que los sonámbulos finalmente despierten.

La mula

Amazon, Online, Youtube

Un hombre de 88 con problemas económicos acepta trabajar transportando droga para un cartel mexicano en Illinois. Con el dinero fácil que obtiene trata de ayudar a sus familiares, pero un agente de la DEA le sigue la pista.

Quién no

Claudia Piñeiro

Reúne todos los cuentos y textos breves escritos por la autora a lo largo de los años, donde va dando cuenta de los temas que siempre le interesan: los secretos familiares, las cosas no dichas, las relaciones de pareja y entre padres e hijos, los miedos y más.

Mujeres del alma mía

Isabel Allende

En Mujeres del alma mía la gran autora chilena nos invita a acompañarla en este viaje personal y emocional donde repasa su vinculación con el feminismo desde la infancia hasta hoy. Recuerda a algunas mujeres imprescindibles en su vida y en la historia del mundo.

Ram Pam Pam

Natti Natasha - Becky G

“Ram Pam Pam” es la nueva canción y video de Natti Natasha. la artista urbana, una de las más reconocidas del momento, comparte espacio en el single con Becky G. El resultado final es una bomba que se convertirá seguramente en uno de los más escuchados del año.

Film out

BTS

La banda presentó ‘Film out’, un adelanto del tercer album de estudio. El disco, que será en japonés, tendrá como título The Best y se conocerá en junio. El material traerá temas ya conocidos de la banda y también contenidos multimedia de sus hits.