Barby Silenzi reveló el verdadero motivo de su separación definitiva del Polaco

miércoles 21 de abril de 2021 | 13:06hs.

El culebrón de Barby Silenzi y el Polaco ahora sí parece haber llegado a su fin. Una nueva crisis desencadenó la ruptura “definitiva”, según el músico, y ella no dudó en contar el verdadero motivo. ¿Por qué volvieron a pelearse si estaban intentando salvar la familia? El ex de la morocha sería la respuesta.

La bailarina explicó que el padre de su hija Abril le encontró un mensaje que no le gustó nada. “Nos separamos por una huevada, te diría. Celos de parte de él. Me harta ya todo este tema. Todo el circo que armó, me cansó. Estábamos en casa, haciendo una historia con mi celular. En el medio de la historia llega un mensaje del papá de mi otra hija y ahí se pudrió todo”, dijo en el programa Hay que ver en referencia a Francisco Delgado.

El referente de la movida tropical le quitó el celular y empezó a revisar la conversación entera. “Francisco me comenta las historias de Elena, obviamente, y una vez, ya no me acuerdo ni cuando fue, me comentó una historia a mí. En forma de chiste me puso ‘¿te mando una foto?’ Pero yo no le respondí, porque él no me interesa”, agregó.

Silenzi insistió en que esto no fue una infidelidad, pero parece que el Polaco piensa diferente: “Yo no le mandé nada a nadie. La ex de él -Valeria Aquino- le ha mandado fotos, ¿y qué querés que haga? ¿Me enojé y me separé? No”.

El ex Gran Hermano se despegó del escándalo y aseguró que no es el tercero en discordia. “Ni idea de porqué se pelearon esta vez. Yo vivo a diez mil kilómetros, en México, estoy en pareja y ni me prendo en estas huevadas. Que no me usen de chivo expiatorio para sus cosas. Estoy en otra al ciento por ciento”, dijo ante el mismo programa de El Nueve.

Por último, disparó: “No tengo postura sobre Barby Silenzi y El Polaco, solo la postura del papá de Elena, que por suerte en diez días se viene a México con mis viejos un mes. Lo único que me interesa es Elena. No le mandé ninguna foto a Barby, solo nos mandamos fotos y videos de Elena. Si ella tiene una foto mía que la muestre, no hay problema. Siempre le likeo las fotos a Barby, es la madre de mi hija y tenemos una buena relación por Elena, eso es todo. Si ellos dicen lo contrario, allá ellos. Yo no jodo a nadie”.