Denuncian mala praxis por la muerte de una niña

miércoles 21 de abril de 2021 | 11:26hs.

Un hecho que dejó un gran dolor a la familia de Antonella Patiño conmueve a la comunidad del Alto Uruguay generando un pedido de justicia por parte de la población del municipio de San Javier.

Este hecho motivó a que autoridades del Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem inicien una investigación judicial por la muerte de una niña de un año de edad.

Los padres de la pequeña, Antonela Patiño (23) y Néstor Ricardo Salina (21), denunciaron el lunes por la noche un caso de mala praxis en el hospital de la localidad, señalando que el médico que los atendió, Fernando T., desestimó el estado de la menor y la mandó a su casa, retrasando así la correcta atención.

Según la madre de la beba nunca tuvo problemas de salud por lo que ellos están desconcertados y están seguros que el caso no fue tomado con responsabilidad por parte de los médicos.

Patiño explicó a El Territorio que el primer médico, sin estudios previos, le dijo que sólo eran parásitos, "lo que pasó con mi hija fue que yo me dirigí al hospital para que la viera un doctor y en eso me atiende este señor, Fabián T. el cual me recibió y me preguntó que le pasaba por lo que le conté que estaba muy decaída, transpiraba frio y no reaccionaba como tenía que reaccionar".

A continuación comentó que el profesional aclaró que los síntomas no eran para preocuparse, que eran propios del mismo parásito, "me da un recetario para hacerle análisis y después me manda a mi casa sin hacerle un laboratorio, y con Ibuprofeno para que le diera cada 4 horas. Vuelvo a mi casa y le di el remedio".

"Quise darle de comer pero no quería, pasan 5 minutoss, ella empieza a convulsionar y a devolver agua por lo que le llevo urgentemente al hospital de nuevo y una enfermera le hace pasar a mi marido con mi hija en brazos. En eso llega el doctor Vilches (intendente de la localidad) quien le pone suero y oxígeno", relató.

Además dijo que a los 15 minutos le comunicaron por medio de su marido que debían trasladarla al hospital de Pediatría de la ciudad de Posadas, "pero mi beba nunca llegó, en la zona de Gobernador López mi marido escucha que el tubo de oxígeno se apaga y se callaron todos. Cuando llego me entero que mi hija había fallecido, no nos dieron ningún tipo de explicación de qué había ocurrido, nunca dijeron que le iban hacer una autopsia". ,

"Yo quiero que la verdad salga a la luz y saber realmente porque la dejaron así descuidada, si tuvieron posibilidad de reanimarle y que ella vuelva a estar estable, no dejarla morir así", recalcó la joven madre

En tanto que, de acuerdo a averiguaciones realizadas por El Territorio, se espera que en las próximas horas que desde el juzgado de instrucción 5 de Alem se ordene la exhumación del cadáver de la pequeña para realizar una autopsia y establecer las causas de la muerte.

Según se pudo conocer en la jornada de ayer se ha hecho un allanamiento en el hospital de San Javier y se secuestraron historia clínica y datos que quedan en el libro de guardia que constatan los hechos sucedidos.