Eldorado: trabajadores culturales reclaman por la inacción del municipio

miércoles 21 de abril de 2021 | 9:11hs.

Mediante un comunicado de prensa el Colectivo Cultural de Eldorado, reclamó acciones concretas al municipio para poder realizar actividades. Manifiestan falta de compromiso del municipio para con los trabajadores culturales.

El Colectivo Cultural representa a artistas y gestores culturales de distintas disciplinas artísticas de la ciudad. En el comunicado de prensa sostiene, entre otros puntos, que en una reunión mantenida con el Intendente Fabio Martínez, el jefe comunal se comprometió a distintas acciones que no fueron llevadas a cabo.

Como ejemplo de ello expresan que el municipio se había comprometido a facilitar espacios para la realización de eventos culturales, pero que en numerosos casos no les fue permitido hacerlo al haber artistas de otras localidades que irían a Eldorado, pese a que se presentaron los protocolos de seguridad sanitaria a cumplir por los organizadores.

Otro de los puntos manifestados es que no visualizan un trabajo sólido del municipio en el área

cultural, que desconocen los proyectos y la agenda de actividades previstas, y que no se sabe

con precisión el presupuesto del área, ya que el mismo es compartido con otras áreas del

municipio que no están vinculadas a la cultura.

También expresan que el Concejo Deliberante ha mostrado indiferencia e ignorancia pasando a archivo un proyecto largamente trabajado por nosotros, como es el del Consejo Consultivo de Cultura.

Si bien reconocen el estado de emergencia sanitaria por la pandemia por la que se atraviesa,

sostienen que la pandemia no es excusa para poder trabajar y que en otros municipios las actividades culturales se realizan.

Por todo ello solicitan que se abran más salas para poder desarrollar actividades y que se realicen más eventos en los barrios de la ciudad, a fin de que los artistas puedan volver a trabajar.