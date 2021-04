Empieza el juicio por el doble crimen de Ameghino

miércoles 21 de abril de 2021 | 0:41hs.

A partir de hoy, el Tribunal Penal Uno de Oberá juzgará a los imputados por el doble homicidio de Olivia Márquez (46) y su concubino Sandro Leiva (40), perpetrado el 28 de marzo de 2017, en Puerto Rosario, municipio de Florentino Ameghino.

El expediente 37874/2017 está caratulado como doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tiene como imputados al ex cabo de Policía Víctor Javier Dlugokinski, su hermano Pablo Roberto Dlugokisnki, alías “Oscar Dos Santos” y/o “Joao Paulo”, y Leandro Bublitz, cuñado de ambos.

Ante las restricciones por la pandemia de Covid-19, el debate oral y público se desdoblará en seis jornadas -para las que fueron citados 22 testigos-, comenzando hoy a partir de las 8.30, en la sede del Tribunal, sito en calle Maipú 270.

No mediar imponderables, el juicio continuará mañana; luego el 28 y 29 de abril, y el 4 y 5 de mayo, según el cronograma previsto.

Con relación al caso, las pericias balísticas confirmaron que las víctimas fueron ultimadas con dos armas del ex policía Dlugokinski, su pistola reglamentaria y una escopeta. Luego los cadáveres fueron sepultados en la chacra del mismo.

Además, el citado y sus cómplices fueron implicados por el relato de los integrantes de una patrulla de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que el mismo día del hecho los identificó trasladando la moto de la pareja asesinada.

Pero no sólo, ya que en el transcurso de la investigación los imputados se cruzaron acusaciones sobre las responsabilidades que tuvo cada uno en el hecho.

Dos al banquillo

Vale mencionar que en un primer debate serán juzgados el policía y Bublitz, quienes permanecen alojados en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul. En tanto, Pablo Dlugokinski se halla detenido en Brasil y enfrentará a la justicia en una segunda instancia, puesto que nadie puede ser juzgado en ausencia.

Éste último permaneció prófugo por casi dos años, hasta que fue capturado por portar un documento de identidad falso. Desde entonces está alojado en la Penitenciaria Modulada Estadual de la localidad de Montenegro, Río Grande Do Sul, a unos 70 kilómetros de Porto Alegre.

La situación de los hermanos Dlugokinski se agravó luego de que su cuñado Bublitz los acusara directamente. Declaró que le habrían confesado la autoría material del hecho y le solicitaron que los ayude a deshacerse de la motocicleta de las víctimas. “Nosotros los matamos, les disparamos”, aseguró que reconocieron.

Según Bublitz, los hermanos habrían perpetrado el doble homicidio porque sospechaban que la pareja asesinó a su padre, Ildo Victoriano Dlugokinski (58), quien falleció en el incendio de su vivienda el 25 de marzo del 2017.

En la indagatoria, Bublitz indicó: “El que más habló fue Víctor (…) Recuerdo que dijo: “mirá gurí, nos mandamos una cagada”. Me dijo que mataron a la pareja y ahí se nubló mi mente, me puse nervioso, no sabía qué hacer, no podría creer lo que me estaban contando”.

