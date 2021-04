Continúan los tratamientos con ivermectina en Misiones

miércoles 21 de abril de 2021 | 6:04hs.

En el marco de la investigación que la provincia de Misiones realiza en conjunto con el Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales Orán de la Universidad Nacional de Salta (Unsa) continúa la entrega y uso de ivermectina en pacientes con diagnóstico positivo de Covid-19 y contactos estrechos.

Ayer las seis zonas sanitarias de Misiones recibieron cajas de ese medicamento en comprimidos para continuar con el monitoreo en el uso ampliado de ivermectina que se distribuye en Caps y hospitales.

La investigación busca poder juntar una serie de datos que puedan ser comunicados de forma confiable y científica.

Tiempo atrás el subsecretario de Apoyo y Logística del Ministerio de Salud, Carlos Báez, había indicado que si bien aún no se puede decir si la ivermectina funciona o no, vieron que los pacientes que usaron el producto “tuvieron una buena evolución, con síntomas menores y no se internaron. La dosis que vamos a usar es de 0,6 miligramos por kilo de peso por día durante cinco días”.

Respecto a la situación epidemiológica de la provincia, ayer el Ministerio de Salud Pública reportó tres nuevas víctimas fatales, todas con comorbilidades, y 130 nuevos casos de Covid-19.

Sobre los fallecidos se informó que eran un hombre de Posadas de 70 años con hipertensión arterial, diabetes, obesidad y enfermedad coronaria. La otra fallecida era un a mujer de Posadas de 58 años con escarectomia, traumatismo de cráneo y etilismo.

La tercera fallecida era de Puerto Esperanza y tenía 64 años. La paciente padecía diabetes e hipertensión arterial.

Así, Misiones registra 14.803 casos positivos y son 268 los fallecidos desde que se inició la pandemia.

Actualmente hay 1.099 casos activos de los cuales 49 están internados.

A nivel nacional, la Argentina volvió a tener un repunte de contagios ayer que fue impulsada por la fuerte alza de casos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). La marca se ubicó en los 29.145 y es la segunda más alta.

Además, se sumaron 316 muertos por coronavirus y en total ya se registraron 59.792 muertes.

El recuento total de casos llegó a los 2.743.620 infectados. De ese total, ya superaron la enfermedad 2.407.853 personas.