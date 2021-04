Corrientes registró otras dos variantes de coronavirus

miércoles 21 de abril de 2021 | 6:04hs.

La vecina provincia de Corrientes informó ayer que detectó en su territorio dos nuevas variantes de coronavirus, la de Manaos y la del Reino Unido.

Según el Ministerio de Salud de esa provincia ayer llegaron los resultados de las muestras enviadas al Instituto Malbrán de la ciudad de Buenos Aires que confirmó la detección de dos casos de Covid-19 de la cepa Manaos y uno de la variante de Reino Unido, dos de las más agresivas ya que pueden resultar más contagiosas y generar cuadros graves de Covid-19. Además, se ratificaron los cuatro casos de la variante Río de Janeiro que habían sido detectados el mes pasado en Ituzaingó, Corrientes.

“Todos los infectados a excepción de uno que falleció, se recuperaron y se realizaron los bloqueos correspondientes. De las dos personas con la variante Manaos, una se recuperó, mientras que la segunda falleció en el hospital de campaña”, indicó el ministerio de salud correntino en un comunicado.

“El caso de la variante Reino Unido, fue detectado en los controles que Salud Pública realiza en las fronteras, en este caso en la del Complejo Terminal de Cargas (Cotecar), en Paso de los Libres”, detalló.

El ministro de Salud Pública de esa provincia, Ricardo Cardozo, indicó: “Lo remarcamos desde que inició la pandemia, pero hoy más que nunca le pedimos a la población que extreme las medidas de prevención, que use el barbijo de forma correcta, el lavado de manos y que mantenga el distanciamiento social. Que evite reuniones innecesarias, que no innove el grupo de personas que frecuenta y que evite salir del hogar si no es necesario. Este pedido es para toda la población, pero principalmente, para los adultos mayores”.

Además ayer Corrientes sumó siete nuevas muertes y 338 contagios de coronavirus.

De acuerdo a los datos difundidos en el informe epidemiológico, se registraron 93 casos en la ciudad capital, cuatro en Ituzaingó, donde además hubo un fallecido, y el resto otros municipios de la provincia.

Son 2.463 los casos activos y 171 pacientes internados en el hospital de campaña. De los pacientes internados, 137 se encuentran en la clínica general y 34 en terapia intensiva. Se recuperaron 34.744 personas y se acumula un total de 602 fallecimientos. Hay 23.589 personas aisladas.

En lo que respecta a Misiones, envió muestras a estudiar al Instituto Malbrán para identificar o no nuevas variantes pero hasta el momento dieron resultado negativo.

Paraguay

A nivel regional, diputados paraguayos propondrán el traslado a países vecinos de contagiados que no tengan lugar en el sistema público local, como Argentina, Brasil o Bolivia.

El jefe del sector que responde al ex presidente Horacio Cartes de la bancada oficialista, Basilio Núñez, adelantó que propondrá que se traslade a pacientes que necesitan terapia intensiva por la Covid-19 “a países de la región”, como una forma de “contrarrestar el colapso del sistema sanitario” inminente en el país.

Explicó que hará este planteo “de urgencia” a través de la Cámara de Diputados mediante un proyecto de declaración y que espera que “tenga eco” en el Poder Ejecutivo.

Ante el aumento de casos, a diario hay entre 50 y 90 personas que esperan ocupar una cama en una unidad de terapia intensiva en ese país vecino. No obstante, el Ministerio de Salud Pública aseguró que en los hospitales no se rechazan a pacientes con Covid-19.

En Brasil, por otra parte, el colapso casi virtual de las terapias intensivas de la mayor parte del país está obligando al gobierno federal a tomar nuevas medidas, aunque se sigue negando a las restricciones para frenar la circulación del virus.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, órgano regulador, aprobó el uso de emergencia de un cóctel de anticuerpos para ser inyectados en pacientes no graves de Covid-19 mayores de 12 años, que no reemplaza a las vacunas, al tiempo que la expectativa de vida en San Pablo cayó por primera vez desde 1940 a causa de las muertes por la enfermedad, según un estudio de la Fundación Sedae.

