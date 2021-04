Todavía falta un marco regulatorio para su uso

miércoles 21 de abril de 2021 | 6:04hs.

Una de las tareas pendientes aún es reglamentar el uso de los monopatines. A pesar de ser usados incluso por agentes municipales, todavía carecen de un marco legal firme. Las reglas del juego todavía no están claras y por eso, teniendo en cuenta que ganan cada vez más espacio, resulta necesario y urgente establecer un reglamento.

“En cuanto a reglamentación hay un bosquejo que están revisando para aprobarlo. Según leí está permitido circular hasta 30 kilómetros por hora, no se puede circular por zonas peatonales, tiene que ser por calles o avenidas, no rutas; mayores de 16 años y una sola persona arriba del monopatín, no se puede llevar a un segundo pasajero. También figura como obligatorio el uso de cascos”, indicó Guido Krieger.

En este sentido, al no haber una ordenanza, ningún conductor puede ser multado. “Por ahora nadie debería pedir nada, a mi me pasó que me frenó un policía de tránsito y me comentó que están buscando concientizar a la gente que use casco y no anden por la vereda, pero no hay nada en concreto”, sostuvo.

Tampoco es necesario patentar el vehículo debido a la velocidad a la que se utiliza.

Sin embargo, Posadas estaría pronta a adherirse a la Disposición Nacional 480 del año 2020, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) donde se reglamenta el uso de los monopatines eléctricos en las zonas urbanas.

Tratamiento en el Concejo

El tema será tratado hoy por la Comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante de Posadas y en este contexto, este matutino dialogó con Francisco Fonseca, el concejal a cargo del área, quien comentó: “Le vamos a dar entrada al proyecto, es un decreto de la Municipalidad para tratar de reglamentar el tema de los monopatines. Vamos a ver las consideraciones, cada uno hará su aporte, su mirada y ahí vamos a ver cómo seguir, llevará un par de reuniones seguramente. Más que nada es la adhesión a una ley que viene de afuera y seguramente aportaremos algo más”.

