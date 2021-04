María Elena Zuza y su nuevo libro infanto juvenil

miércoles 21 de abril de 2021 | 6:05hs.

De una danza de miedos que dan risa. De sombras imaginadas que lo mismo asustan que divierten, se desvanecen y perduran. Como la noche y su monocromo como la infancia y sus aromas como del tiempo las horas.

De ello y más hablan los versos de ‘Noche de luna sin luna’, el nuevo libro de poesía infanto juvenil de María Elena Zuza Pedrotti, que tendrá su presentación formal mañana a las 19.30 en Espacio Reciclado, en Pasaje Misiones 3040, con protocolo sanitario. El evento también se transmitirá vía streaming por el canal de Youtube de Patadecabra Realizaciones.

Se trata del segundo libro de la autora posadeña, que ya editó ‘Testigo’, en noviembre de 2019, con ilustraciones de Bernardo Neumann.

‘Noche de luna sin luna’ cuenta con las ilustraciones de Mateo Lucas, de 12 años, y las traducciones al portugués, inglés y una adaptación al mbya guaraní.

“Me gusta ver al libro como una obra de arte en su unidad, yo amo el arte y asumo la publicación desde allí. Así, la escritura, el diseño, las ilustraciones, la presentación, tienen ese cuidado en cada detalle y ese objetivo y desafío”, expresó la escritora en una charla con El Territorio.

Expuso que la obra es una historia narrada en versos, y está basada en un hecho real. “El libro nace de este deseo de contar ese hecho que me ocurrió en clave de poema y también para cumplir el sueño de un niño, que es un artista, y que se ofreció a ilustrar una obra mía y que por ello también me puse en campaña para sacar el texto, todo este proceso llevó un año de trabajo y es todo autogestionado”.

En cuanto a las traducciones precisó, “quería que sea un libro diferente y que se pueda comprender en la región y también que lo puedan leer los turistas que visitan nuestra provincia, por eso agregué al español, la traducción al inglés, al portugués y como quiero que les llegue también a los niños guaraníes, el profesor de letras mbya, Anselmo Fernández, hizo no una traducción sino una adaptación literaria para que tenga sentido en su cultura”.

Zuza Pedrotti relató que, el hecho que se cuenta en la poesía tiene ingredientes de la realidad y de la fantasía y juega con la paradoja de que un niño asusta a un adulto y que eso le parece divertido y ríe a carcajadas. ‘‘Bueno, me sucedió que una niña de mi familia en una noche de brujas se acerca y me asusta con su disfraz de bruja y le divierte mucho esa situación. Y yo me permití como adulta reírme también y jugar con eso, reímos juntas”. En este punto, reflexionó: “Los adultos a veces no nos permitimos soltarnos y divertirnos, pero si llegamos a hacerlo nos vamos a dar cuenta de que tenemos esa sensibilidad y esas emociones que vivíamos más libremente en la infancia”.

Los personajes que se ponen a jugar en cada verso son el de la niña -con su escoba voladora y sus pócimas- y el adulto -con sus temores-, explicó: “En esta poesía son dos personajes, el adulto y la niña que juega a ser una bruja, y que es una bruja más en el imaginario del adulto. Que ante el miedo percibe que todas esas cosas que se le ocurren, ese temor que siente le hace ver cosas que son propias de su imaginación. Y al descubrir eso se divierte, porque puede darse cuenta de que esos miedos son juegos de la mente”.

Al leer el libro cada uno hará su interpretación libre -dijo- pero está la reflexión y el mensaje positivo de recordarnos que cuando tenemos algo frente a nosotros que nos asusta, en realidad tenemos que mirar más con el corazón que con la razón. “Está como ese mensaje o ese aprendizaje de que los miedos pueden salir de la imaginación y no ser reales, pueden salir de preconceptos, de prejuicios, del temor a lo desconocido, que no tienen que ver tanto con la realidad y quizás eso nos impulse a no paralizarnos, a seguir adelante, a animarnos”, alentó. La escritora tiene en la red social Facebook un espacio para compartir sus producciones literarias, con lectura de poesía y posteos de textos escritos, para acceder a estos contenidos buscar la fanpage María Elena Zuza. Sentir en Letras.

Para agendar

‘Noche de luna sin luna’

Es el segundo libro de la autora posadeña María Elena Zuza Pedrotti. La presentación será mañana a las 19.30, en Espacio Reciclado, con cupo limitado de asistentes por protocolo, se puede seguir desde Youtube.com/patadecabra1000