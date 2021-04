Florencia Peña defendió a Francella

miércoles 21 de abril de 2021 | 6:00hs.

Érica Rivas iba a protagonizar la versión teatral de Casados con Hijos, pero quedó fuera del proyecto. “Yo no me fui, a mí me echaron”, aseguró la actriz sobre la esperada obra, que contaba con la dirección de Guillermo Francella y los guionistas Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón. De haberse realizado el espectáculo -lo impidió la pandemia- no habría contado con su brillante María Elena Fuseneco. “Me echaron por ser feminista, que para ellos era ser hinchapelotas. De hecho me decían: ‘No seas pan amargo’. Porque era la hinchapelotas que les marcaba cosas”.

“Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por WhatsApp, a la vez que hacían público un mail privado”, sostuvo Rivas en diálogo con Página 12. Además, recordó que había mandado un mail en el que expresaba su oposición a un libreto con “chistes que atrasaban”: “Yo pedía que buscáramos opiniones, una asesoría. Ese mail lo mandé después de que me llegaran unos mini guiones para hacer avances por radio y la verdad es que no entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de los bigotes de una mujer”.

Luego de estas fuertes declaraciones, Florencia Peña habló de su colega en una entrevista con el ciclo Hay que ver: “Lo único que te voy a decir es que nosotros hicimos muchísimo para que ella esté. Me sorprende. Nos hemos juntado a tomar café. Yo tengo una mirada feminista sobre la vida, no lo tengo que explicar. El libro no tenía nada que fuera a generar controversia ni nosotros íbamos a atacar a las mujeres”.

La actriz que interpretaba a Moni Argento en la exitosa sitcom aseguró: “Entendemos que haciendo ese programa estamos haciendo una crítica per se. Nada de lo que sucede es literal. Nos reímos del machismo. Es como tratar de modificar a Homero. Pepe es el típico macho argento. Ella es una mujer con muchos problemas... Yo creo que acá hubo una cuestión de elección, de decidir de alguna manera por una cuestión de que no acordaba y yo lo respeto. Respeto absolutamente que alguien no acuerde con lo que se iba a hacer”. Ella quería poner a Malena Pichot y se entendió que Malena Pichot no podía escribir Casados con hijos. Yo sí sé, y eso te lo afirmo, que se hizo mucho para que ella esté”.

Además, señaló que Francella también “hizo mucho” para que Érica participara en este proyecto teatral. “Seguramente tengan diferencia de criterios. Pero subestimarme a mí como protagonista de Casados con Hijos... Nada iba a suceder que no estuviera bien. No es la única persona, hay dos mujeres más dentro del elenco, yo soy la protagonista”, explicó la actriz al ciclo de El Nueve.

“Soy una feminista también. Pero ya dentro del feminismo hay muchas diferencias. Hay un ala más dura, otra más firme... Yo no soy una feminista de base, pero le puse el cuerpo. Hay feministas más radicales y otras más ortodoxas... Ella habrá querido que Casados con Hijos tome un extremo que no iba a tomar nunca. Me parece bien y lo súper respeto”, manifestó Florencia.

Por último, aprovechó para defender a Guillermo: “Imaginate que yo trabajé durante años con Guille, así que no tengo nada para decir en contra de él. Lo defiendo porque es un tipo con el que he aprendido mucho y lo quiero mucho. Con respecto a cuestiones que yo no manejo, no me voy a meter. Pero sí me voy a meter en las que manejo y vos sabés que yo nunca le esquivo el bulto a nada. Es una situación que me pone muy incómoda. No me voy a meter en las sensaciones de las personas ni voy a opinar de eso porque ella puede sentir lo que quiere. Desde mi lugar, para mí eso no fue lo que pasó. Hay cosas que no se cuentan, es así”.