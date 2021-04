Santo Tomé escaló a 109 casos activos de Covid-19

Según el Hospital San Juan Bautista y la Comisión de Emergencia, esta ciudad cuenta al día de hoy con 109 casos activos de Covid-19, de los cuales 7 son nuevos, es decir que se diagnosticaron en las últimas horas.

El número de fallecidos se mantiene en 6, y los aislados son aproximadamente 545, a razón de 5 por cada caso confirmado. Esta ciudad se mantiene en fase 5, con prácticamente todas sus actividades habilitadas.

El intendente Mariano Garay se refirió esta mañana a la situación epidemiológica en la ciudad: "Es preocupante cómo está el país, yo estoy preocupado. Estamos tratando de hacer lo mejor posible. Tratamos de atender a más de 30 familias con mercaderías, hay un grupo de trabajo en ese sentido. La cantidad que teníamos ayer era de 105, hoy se van de alta 9 personas. Es un número alto para nosotros, que estamos acostumbrados a números bajos. El virus está. De los más de mil testeos, estuvimos en un 6%. No es un mal resultado. Hay que cuidarse, no se sabe quién tiene, quien no tiene, hay muchos asintomáticos".

En relación al proyecto presentado en el Concejo Deliberante, que busca sancionar/multar a quienes (comerciantes, empresarios, comercios en general) no cumplen con las disposiciones establecidas en el marco de la pandemia, el jefe comunal dijo: "Nosotros enviamos un proyecto al HCD para solicitar sanciones a quienes transgreden disposiciones por la pandemia. Sabemos que va a salir con modificaciones. Ojalá que salga, porque sino no podemos sancionar, no podemos exigir. Los chicos que están en la calle son quienes lo sufren, porque no les hacen caso. Nos queda sancionarlos con dinero. Estamos en un momento muy difícil en esta segunda ola".

Por otro lado, la Comisión de Emergencia local recomienda a la población evitar viajar desde y hacia Curuzú Cuatiá, Ituzaingó y Gobernador Virasoro, por la cantidad de casos que registran, lo que motivó el cambio de fase. Este pedido es hasta tanto las localidades vecinas normalicen su situación sanitaria, a excepción de trabajadores esenciales y personas que requieran traslados por motivo de salud.