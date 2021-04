Silvina Luna y Virginia Gallardo hablaron de la detención del cirujano misionero Aníbal Lotocki

martes 20 de abril de 2021 | 11:44hs.

Luego de que se conociera la detención del cirujano Aníbal Lotocki por la muerte de un paciente, algunos famosos que se atendieron con él salieron a hablar. Silvina Luna y Virginia Gallardo, que aún sufren las secuelas de las intervenciones a las que se sometieron hace muchos años, opinaron del tema.

En Los ángeles de la mañana (El Trece) Cinthia Fernández contó al aire que intercambió mensajes con la ex Gran Hermano: “Ella no habla mucho del tema, pero quiero leer un textual que me pareció importante porque hizo hincapié en que él siguió operando”.

En ese sentido, la panelista relató: “Me dijo: ‘No voy a hablar, ya expuse lo que me pasó hace años y Burlando está con mi caso, que en breve irá a juicio oral’. Creo que esto cayó por su propio peso, yo lo advertí y otras chicas también, y en el momento la Justicia no hizo nada y mucha gente no escuchó este mensaje y siguió yendo a operarse con él”.

“Esto era inminente, lamento mucho que haya muerto una persona y la Justicia tardó mucho”, expresó Luna.

Por su parte Virginia Gallardo aprovechó el espacio en Intrusos (América), donde trabaja, para hacer un reflexión sobre la detención del cirujano que la operó hace algunos años.

“Mi caso tiene que ver con el metacrilato que me colocó en el cuerpo. Me puso anestesia local, yo estaba despierta y al rato me fui a mi casa como si nada. A los seis meses empezaron los problemas. Después de la operación tuve una rotura parcial del tendón que me tuvo paralizada muchos meses. Era el 2010 y yo estaba en Bailando y estaba muy activa. No podía moverme del dolor. Ningún médico me quería atender porque era algo desconocido. Esa intervención me arruinó”, recordó.

En ese entonces Gallardo estaba en pareja con Ricardo Fort, y se encargó de dejar en claro que el empresario chocolatero estaba en contra de que se haga esa cirugía: “No podía ni levantar la pierna. A pesar del dolor seguía bailando y a los cinco meses de la cirugía me desgarré. Fui a la clínica para que me dijera qué me pasaba, pero me decía que una pavada y me seguía inyectando cosas. Después me enteré que eran analgésicos. Pasaron once años y sigo teniendo dolores. Sé que voy a convivir con ese dolor toda mi vida”.

La situación judicial de Lotocki

El cirujano está detenido y fue imputado por homicidio culposo por la muerte de un paciente de 50 años, identificado como Cristian Adolfo Zárate. Ahora la Justicia investiga si el fatal desenlace fue el resultado de una operación que el día anterior le practicó el polémico “doctor de los famosos”.

Zárate llegó al centro de estética que Lotocki tiene en Caballito para someterse a una dermolipectomía. Tras el procedimiento, quedó internado en observación. Sin embargo, su cuadro se complicó a causa de un sangrado interno que luego le terminó provocando la muerte.





Fuente: TN Show