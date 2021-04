Familia agradece a San Expedito con una mesada solidaria para los niños

El patio de la vivienda de una familia, ubicado en Palmera Boca, San Pedro, se colmó de personas, que se acercaron para compartir una tarde de agradecimiento a San Expedito al celebrarse su día.

El núcleo, decidió compartir lo poco que tienen con los niños del lugar, participación que superó todas las expectativas, motivo de emoción y satisfacción a los realizadores.

La feligresía católica venera el 19 de abril a San Expedito, santo de las causas justas y urgentes, de quien la familia es devota y con enorme alegría abrió las puertas de la vivienda a fin de ofrecer una mesada en agradecimiento por los favores recibidos. Esta iniciativa surge en memoria además de quien en vida fuera, Aurora Franco.

La historia detrás de la iniciativa resulta emotiva, Aurora siempre quiso construir en el lugar una gruta al mencionado santo, pero no le fue posible en vida. Cuando ésta falleció la familia no atravesaba un buen momento económico y tuvieron que pedir dinero prestado, con enorme esfuerzo, una de las hijas de la familia, juntó ese dinero para devolvérselo a quien con mucha confianza se lo prestó, sin embargo, la persona que había prestado el dinero, no lo aceptó devuelta, y lo utilizaron para cumplir el sueño de la abuela.

En eso una de las nietas de Aurora, propuso a su madre, realizar alguna actividad en el día de San Expedito, con enorme esfuerzo logóo pagar el 90 por ciento de los elementos necesarios para realizar la actividad y lo restante donaron demás familiares. Así, lograron armar más de 47 sorpresas para los niños y niñas, facturas, chocolatada, la infaltable torta, picole y peloteros.

"Mi abuela nos dejó un legado, el ser siempre agradecidos con lo que se recibe y dar a los niños más necesitados, y tenía razón, es inexplicable ver la alegría de los niños jugar, sonreír y ser felices con tan poco. En momentos como estos, esto que podemos recibir, en mi caso la sonrisa de regreso, es lo que nos llena de satisfacción" indicó con emoción a El Territorio, la organizadora de la actividad.