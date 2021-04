La familia Sánchez se presentó como querellante en la causa contra Negrete

martes 20 de abril de 2021 | 6:41hs.

Los abogados Pedro Hurtado y José Luis Rey iniciaron ayer por la mañana las actuaciones legales de rigor ante la Justicia para constituirse como querellantes particulares en la investigación por el brutal ataque a puñaladas y balazos que recibió durante la madrugada del pasado martes 13 de abril Manuel Sánchez (20) y que tiene como único detenido e imputado por tentativa de homicidio agravado por alevosía a Santiago Negrete (20).

Este último aún permanece en carácter de detenido a cuatro días de haberse negado a declarar ante el juez Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de la capital provincial. Y según indicaron voceros ligados a la pesquisa, desde su defensa no han planteado ninguna solicitud de excarcelación ante el magistrado.

Por otro lado, mientras la víctima continúa en su domicilio y junto a su familia con la recuperación de las delicadas lesiones que sufrió, Hurtado y Rey comenzaron a empaparse de los últimos avances de la pesquisa, a fin de avanzar en los próximos pasos a seguir como representantes de la familia de la víctima.

Hurtado dialogó ayer con el programa Acá te lo contamos de Radioactiva y comentó que Manuel está en su casa, con un alta provisoria.

“Sufrió una herida gravísima, debe comenzar tratamientos de diversa índole que serán extensos y lentos, pero él está bien”, sostuvo.

Indicó que por el momento “la acusación formal ya la llevó adelante el Ministerio Público. Tomar conocimiento de la causa es lo que primero debemos hacer para después realizar planteos”.

Según consideró Hurtado, “hay un montón de cuestiones que agravan la figura del homicidio en grado de tentativa”.

Y al ser consultado sobre la posibilidad de que el acusado pueda recuperar la libertad mediante una excarcelación, sostuvo: “No creo que desde ningún punto de vista pueda ser liberado de manera provisoria. Entendemos que lo que corresponde es que siga detenido”.

“El móvil del ataque es el que se maneja a través de la prensa, que indicaría que el agresor tenía un interés, o estaría enamorado, de la novia de Manu. Nada justifica lo que pasó”, comentó Hurtado, quien comparte equipo legal con su colega Rey, abogado que estará a cargo de la parte penal.

“El juzgado está ágil, se está dedicando al caso”, finalizó el letrado.

Por su parte, Rey también habló con este matutino. Indicó que el primer paso para introducirse en la causa se logró sin problemas y comentó en sintonía con su colega que espera en los próximos días poder acceder al expediente.

Si bien no quiso entrar en detalles sobre las estrategias a seguir por parte de la querella, Rey comentó que uno de los puntos centrales que se podrían plantear próximamente sería la figura penal que pesa por el momento en contra de Negrete.

Sobre esto añadió que esperan analizar de forma detenida las investigaciones hechas hasta ahora, aunque contó que se apuntaría a introducir en la carátula del caso el agravante por el uso de arma de fuego.

“Me abrazó como pudo”

“Cuando lo vi, interrumpí su siesta, estaba descansando, así que estaba medio dormido”. Con un tono alegre, pero al mismo tiempo consciente de hoy por hoy el final feliz que tuvo la historia que la vio como partícipe principal, permitieron a Daiana Velázquez poder resumir con esta simpática anécdota el esperado reencuentro que mantuvo este fin de semana con Manuel Sánchez, joven a quien ayudó a salvar la vida tras el feroz ataque que sufrió.

La joven enfermera se mostró sumamente feliz por la recuperación que muestra día a día Manuel y, luego de declarar y ratificar sus dichos como testigo días atrás ante la Justicia y aportar lo que vio de la secuencia del ataque. revivió parte de la visita que hizo a la casa de los Sánchez.

Sobre el reencuentro que mantuvo este fin de semana con Manu, la entrevistada sostuvo: “La verdad fue un momento lindo, fue lindo volver a verlo y ver que estaba bien, que hice lo posible para que en esa hora él aguante hasta que llegue la ambulancia. Hubo muchos sentimientos cruzados más que nada, pero me hice la fuerte de no llorar. Ahora verlo bien y recordar lo que vi y lo que pasó ahí te afecta y te pone emotivo en todos los sentidos”.

Comentó que lo primero que escuchó decir de boca de su nuevo amigo fue un enorme gracias. Y añadió que Manu en todo momento “me repetía muchas veces ‘gracias’, me abrazó como pudo, obviamente, me agarró la mano, no paraba de darme las gracias. La verdad que fue muy lindo, la familia de él todos súper agradecidos, fue un momento muy emotivo; la verdad que estoy súper agradecida a la familia porque me sigue manteniendo al tanto del día a día de Manu, que la verdad que es lo mejor que me pueden estar regalando, saber cómo está Manu y cómo va progresando”.

Consultada por la repercusión que tuvo su inmediata y vital asistencia a Manu Sánchez, la enfermera sostuvo que desde que se conoció el hecho no para de recibir mensajes de agradecimiento y felicitaciones por su labor. “Es mensajes tras mensaje, llamadas por todos lados, mensajes por las redes sociales, por WhatsApp, por todos lados”, añadió la joven.

Agregó que fue “un milagro lo que pasó, porque por cómo lo estaban atacando, la verdad que era estar decidido a matar, era para matarlo”.

También indicó que en todo momento durante su intervención su principal misión era que el herido no pierda el conocimiento hasta el arribo de la ambulancia.

Por otro lado comentó que tras un breve diálogo que mantuvo con el agresor éste le dijo que Manuel le había intentado robar el celular, como intentando justificar la terrible acción.

También dijo que Negrete “tenía mucha tranquilidad en la cara, él quería matarlo. Se paraba frente a mí y me decía que lo quería matar”.

Intervención clave

Cabe mencionar que la enfermera contó días atrás a este matutino que salió de su vivienda al momento del ataque porque acostumbra a sacar a pasear a su perro: “Cuando miro veo a ese chico, Manu, y a otro que lo venía corriendo e hincando, le pegaba y pisaba en el pecho cuando lo caía”.

Luego añadió que “Manu siguió corriendo hasta calle Perito Moreno y Chubut que es donde cae en la vereda de mi vecina, ahí el chico que le venía corriendo lo agarra de la cabeza con las dos manos y comienza a pegarlo contra el borde de la vereda y seguía golpeándolo”.

Daiana destacó que ahí fue el momento en el que intervino por lo que el agresor intentó huir por calle Herrera, lugar donde se encontró con la patrulla de la Policía, “vuelve y le sigue pegando y pateando en la cabeza y ahí es donde lo agarraron aunque intentó escaparse”.

Según las pesquisas, el acusado dio positivo en la prueba de guantelete de parafina y la Policía ya incautó el arma Bersa calibre 22 largo presuntamente utilizada y dos vainas servidas.