Enfoque sudamericano

martes 20 de abril de 2021 | 6:01hs.

Se sabía que, en estos días, tras el Campeonato Argentino de Mayores, se iba a dar la lista para la edición Nº 52 del Sudamericano de atletismo y la coronación de Valeria Barón en los 400 metros con vallas en Concepción del Uruguay le dio una plaza para representar a la Argentina del 14 al 16 de mayo, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), por lo que el país será anfitrión de esta importante cita.

Además, la nacida en la Tierra Colorada, Chiara Mainetti, quien representa a la Federación Metropolitana de Atletismo, también fue convocada y correrá la prueba de los 10.000 metros.

Para Barón este será su cuarto Torneo Sudamericano, pero el primero en la pista del Cenard y por eso será muy especial para la de Eldorado.

La Confederación Argentina de Atletismo también designó a los integrantes del cuerpo técnico que estará con el equipo y el jefe del mismo será nada menos que el manager de la Cada, Germán Lauro.

“Ahora ya me puedo enfocar en los ejercicios específicos para la competencia. Voy a trabajar en cuestiones técnicas y de ritmo. Voy a afinar detalles”, contó la nacida en Eldorado, tras recibir la noticia de que será parte del equipo nacional en el Sudamericano.

“Me parece una experiencia única correr en la pista en la que entreno todos los días, que nunca tuve, porque nunca corrí un torneo así en la pista del Cenard. Me da ilusión la idea de correr en mi casa un torneo de esta magnitud”, destacó la misionera.

Barón fue medida en cuanto a las expectativas, sobre todo por cómo se viene desarrollando la pandemia de coronavirus. “No sabemos si será una serie y una carrera o dos series o directamente una carrera”, confesó, aunque eso no la saca de su eje.

“En este año estuve más enfocada en el proceso, con nuevos entrenadores y creo que los resultados se van a ver de a poco. Yo me voy sintiendo mejor, que es lo que me importa, y en las marcas se irán dando o no, pero me enfoco en sentirme bien”, reflexionó Barón.