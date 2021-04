El polaco y Barby, en una nueva crisis

martes 20 de abril de 2021 | 6:00hs.

El Polaco y Barby Silenzi estarían atravesando una nueva crisis de pareja.

El cantante y la modelo y bailarina tienen una beba de diez meses, Abril, y una familia ensamblada, pero nunca lograron estabilizarse en la convivencia.

Ayer, Ángel de Brito contó en su programa Los ángeles de la mañana, que los protagonistas de esta historia no se ponen de acuerdo. “Le pregunto a ella y me dice ‘todo bien, no estamos separados. Le pregunto a él y me dice ‘estamos separados’”, reveló el conductor que sale al aire desde su casa, ya que se encuentra aislado por un contacto estrecho con un caso de Covid-19. “No se ponen de acuerdo”, concluyó.