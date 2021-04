Carlos Tevez no jugará en el debut de Boca en la Copa Libertadores

lunes 19 de abril de 2021 | 19:27hs.

Carlos Tevez no viaja con el plantel a Bolivia

Carlos Tevez no va a La Paz. La decisión la tomó hoy el entrenador Miguel Angel Russo pese a que el delantero de 37 años no quería perderse el debut de Boca en la edición 2021 de la Copa Libertadores ante The Strongest.

Aunque tendrá muchas bajas por casos de Covid-19, las lesiones de Mauro Zarate y Eduardo Salvio y la suspensión del colombiano Frank Fabra, el DT xeneize dispuso que le dará descanso a Tevez porque considera que no está para jugar tres partidos en una semana. Sobre todo cuando uno de esos partidos será el miércoles en los 3600 metro de altura de la capital boliviana.

Tevez tenía ganas de jugar en el debut copero pero tendrá que verlo por televisión porque se quedará entrenando en Buenos Aires y será titular el próximo sábado en el partido ante Huracán por la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional.

Además de las bajas por lesión y suspensión, Boca tiene cinco jugadores con Covid-19 que no estarán a disposición: Nicolás Capaldo, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Edwin Cardona y Jorman Campuzano. El resto de los testeos dieron negativos y los jugadores podrán viajar a Bolivia, aunque el cuerpo médico está alerta ante la posibilidad de que haya más contagios porque Cardona fue parte del equipo que el sábado le ganó a Atlético Tucumán (compartió vestuario y banco de suplentes con sus compañeros aunque no ingresó a la cancha).

Una posible formación para visitar el miércoles a The Strongest en el estadio Hernando Siles de La Paz sería con Andrada; Buffarini; López, Izquierdoz, Mas; Obando Varela, Medina, Almendra; Villa y Soldano.

El plantel de Boca viajará el martes por la tarde rumbo a Santa Cruz de la Sierra, ciudad que se encuentra sobre el nivel del mar, donde dormirá la noche previa al partido. El miércoles volará a La Paz para llegar a los 3600 metros de altura sobre la hora de jugar.