De Lima es récord

lunes 19 de abril de 2021 | 6:01hs.

Damián De Lima ganó ayer la categoría Estándar y la 4T Senior en la 2° fecha que se corrió en el kartódromo Jambrina-Pastori de Posadas y se transformó en el piloto en actividad más ganador del Campeonato Misionero de Karting.

A primera hora, el de Alem se impuso en la 4T Senior y demostró que pese a tener 100 carreras en el provincial su manejo y su hambre de gloria están intactos. Dejó segundo a Yonatan Lukoski y tercero al bicampeón Alan Bohn para sumar su victoria N°28 desde que corre en el karting de la Femad.

En el cierre de la jornada cerró su doblete con una victoria en la Estándar y sumó su triunfo N°29 que iguala la marca de Sebastián Martín, quien logró cuatro campeonatos en la Libre y ya está retirado del karting y hasta ayer estaba solo en la cima de los más ganadores.

“Es una enorme felicidad, no esperábamos hacer un doblete, es todo mérito del equipo que supo capitalizar lo que nos pasó en Oberá (no pudo largar ninguna final) y me dio dos grandes kartings”, resaltó De Lima quien ayer cumplió 99 carreras en el karting.

El podio de la Estándar lo completaron el posadeño Fernando ‘Pachi’ Ledesma quien cumplió su mejor actuación en la categoría y el piloto de Puerto Rico Fernando Steffen.

Regreso con todo

La Cajeros Promocional regresó con todo y disputó una de las mejores carreras de la tarde con cambios de posiciones y peleas en todos los puestos. El vencedor fue Leandro Stupinski, pero antes la punta paso por varias manos. Segundo fue Diego Barchuk, quien vino desde atrás y se metió en el podio. Tercero fue Fabián Carre.

El resto de los ganadores

La categoría Escuela tuvo como ganador al posadeño Lautaro Gritti, pero no entregó puntos para el campeonato y todos subieron al podio. Por primera vez en su historia la Escuela tenga que hacer dos series.

En la 110cc, el piloto de Ituzaingó Santino Dolce, tuvo un día de menos a más. Luego de no registrar tiempo en la clasificación, remontó en la serie y fue segundo. En la final le ganó el pique inicial a Renato Longarzo Skanata y ganó de punta a punta.

En la Copa Damas, Fiorella Santamaria, logró su primera victoria en el karting. La de Alem se manejó todo y no dio chances a la posadeño Loreley Alegre. Alicia Graef llegó tercera y sigue en la cima del torneo.

En la 200 Máster Diego Bogado se anotó su primera victoria del año y dejó segundo al puntero del campeonato Santiago Prates. Tercero fue Juan Finten, quien sumó un nuevo podio. En la 10HP, venció por primera vez Ramiro Fiedrich, seguido por Julio Da Silva y fue tercero Alejandro Barrios.

La próxima fecha se disputará en el kartódromo de Oberá el 16 de mayo.