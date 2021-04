TC: Carlitos Okulovich no pudo sumar

lunes 19 de abril de 2021 | 6:01hs.

Carlos Okulovich cerró el fin de semana del Turismo Carretera en el puesto 36, en la cuarta fecha de la temporada que se disputó en Concepción del Uruguay.

El piloto misionero no pudo sumar los puntos que pretendía con el Torino del Martínez Competición, pero terminó el domingo con sensaciones positivas y conforme con la evolución del auto en la final.

La mañana comenzó con el décimo puesto en la segunda serie para el piloto misionero. Largó undécimo y avanzó un lugar. Después, en la final venía cumpliendo un buen trabajo y progresaba en el clasificador, pero el propio Okulovich reconoció que se equivocó al balancear los frenos traseros y eso generó un zapateo del tren trasero que lo dejó fuera de pista y muy retrasado.

“Terminamos esta fecha con un resultado que no esperábamos.

En la final me equivoqué yo. Pasé frenos para atrás en un lugar que me perjudicó, agarré lo sucio y me fui afuera. A pesar de eso el auto evolucionó y eso se notó en el entrenamiento del sábado. Después la clasificación no fue del todo buena, pero en la carrera recuperamos el auto y veníamos avanzando. Me voy con ese dato positivo y ya pensando en la próxima fecha”, analizó el obereño.