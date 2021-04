El cierre de fronteras potenció pedidos para reparar maquinarias agrícolas

El arribo y el avance del Covid-19 impactaron de lleno y de forma negativa en diversos sectores productivos, tanto del país como del mundo, que debieron frenar para evitar la posibilidad de contagios. Sin embargo, otros sectores incrementaron su demanda y productividad, como ocurrió en Misiones como efecto directo del cierre de las fronteras con Brasil y Paraguay.

Uno de los rubros que en la tierra colorada muestra un crecimiento en los pedidos y en la actividad fue la metalurgia, que registró un repunte de la mano en la fabricación de insumos agrícolas. Previo a la pandemia, muchos de los artículos para la maquinaria se compraban directamente en Brasil. Con la medida sanitaria de cierre, en el afán de evitar la propagación del virus, los pedidos se concentraron directamente en suelo misionero, siendo San Pedro y Bernardo de Irigoyen los municipios más beneficiados.

El crecimiento en la producción se evidenció ya entre enero y febrero, cuando, según datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), fue del 4,7% y 3,5%, respectivamente. El último reporte de la entidad señaló que la tracción fue por la producción de maquinaria agrícola, la categoría que más subió de un año al otro, un 29%. Esto significó el sexto mes de repunte de la actividad cuyas principales industrias se concentran en la zona Centro del país. En Misiones, estiman que el repunte de las firmas dedicadas a la metalurgia fue del 30%.



El panorama en San Pedro

En San Pedro, un emprendimiento registró un fuerte incremento en la demanda e incluso llegó a comercializar a otros puntos de la provincia. Tal fue el caso de la metalúrgica industrial Trak Maq.

Lucas Bota Catelli (33) trabaja desde hace casi dos décadas en el rubro de la metalúrgica en la Capital de la Araucaria, apuntando a la fabricación de implementos agrícolas con sistemas hidráulicos, muy aceptados por los productores. Teniendo en cuenta que San Pedro, se ubica a pocos kilómetros de la frontera con Brasil, era común que muchos de los colonos inviertan o reparen sus máquinas para el campo en el país vecino, cruzando la frontera. Adujo que “el precio con el que se consiguen este tipo de herramientas en Brasil es algo con lo que no podemos competir por los altos costos de producción de debemos afrontar”.

El cierre de las fronteras abrió las puertas para el mercado de artefactos fabricados localmente, tal como viene realizando Bota Castelli junto a su equipo desde hace varios años, con un auge considerable en el último año. “La pandemia nos perjudicó en una parte y nos favoreció en otra. Nos favoreció porque estamos en zona fronteriza y antes de la pandemia entraba mucha maquinaria de Brasil. El trabajo se encaminó a mediados de mayo del año pasado, cuando a partir de allí hubo una gran demanda primeramente de lo que es implementos agrícolas, que es prácticamente a lo que nos dedicamos. Y eso generó un gran crecimiento económico en la firma”, indicó el metalúrgico.

En el medio del auge de la demanda, debieron sortear el faltante de determinados insumos, hecho que se profundizó a lo largo de la pandemia. En el caso del hierro, perfil UPN de 80 y 60 planchuelas, se consiguen, mientras que los materiales utilizados para fabricar las desmalezadoras como cajas cuadra, crucetas y portacrucetas no hay.

“Te venden lo justo y necesario. En cuanto al precio, se puede decir que es razonable; reconocemos que la inflación es nuestro principal enemigo, pero los vendedores de antemano van pasando la actualización de precios y eso permite manejarnos, tanto en los precios para la venta como en asumir o no un compromiso de acuerdo a la cantidad de materiales que tendremos disponible; a eso se suma el problema con la logística, demoran mucho en llegar los materiales”, explicó Lucas.

En cuanto al índice de ventas, el 2020, tanto en San Pedro como en otras localidades de la provincia, fue el año récord en ventas. Puntualmente en la localidad lo más solicitado fueron implementos económicos, muy requerido para facilitar y agilizar la labor en las chacras, como los subsoladores; en segundo lugar, las pulverizadoras y las desmalezadoras.

Y pese a la coyuntura, hubo pedidos que representan grandes inversiones. En ese caso, Bota Catelli hizo referencia a implementos que fueron novedad.

“Estamos analizando la fabricación de una desmalezadora hidráulica, es más costosa pero es más versátil y segura. Y soñamos con fabricar tractores chicos con tracción hidráulica, el productor muestra enorme interés en invertir en nuevas tecnologías”, añadió.

La reactivación de la industria maderera también benefició al sector metalúrgico con la demanda por reformas y modificaciones de maquinarias, pero sin duda el movimiento económico más grueso lo deja la yerba mate, ya que en el caso de la metalúrgica, el 85% por ciento de los ingresos proviene del sector yerbatero, factores con los que avizoran un buen año.

En Bernardo de Irigoyen

Otro de los municipios que registró un fuerte incremento en la actividad metalúrgica debido al cierre de las fronteras fue Bernardo de Irigoyen.

Dada las medidas sanitarias vigente, muchos de los productores y consumidores que anteriormente cruzaban a las ciudades vecinas de Dionisio Cerqueira y Barracao volcaron la demanda en los talleres de la ciudad.

Según un relevamiento que realizó El Territorio, el trabajo creció entre un 30 y 40 por ciento en las metalúrgicas y herrerías de la zona. La reparación de maquinaria fue uno de los principales pedidos que primaron desde mayo, con una mayor flexibilización del aislamiento social preventivo y obligatorio en la provincia. Cabe recordar que este rubro fue catalogado como esencial.

En este sentido, los propietarios de los locales consultados por este medio aseguraron que el crecimiento en la demanda fue importante en el último año y, en efecto, derivó en un fuerte faltante en los insumos por el parate en fábricas de la zona Centro del país, a lo que se sumaron los retrasos en la reposición y la poca oferta para repuestos en el municipio del Norte misionero.

A ello agregaron que en 2020 también hubo un fuerte crecimiento en los pedidos para hacer rejas y portones.