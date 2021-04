Víctor Hugo se recupera, ‘Me siento envejecido’

lunes 19 de abril de 2021 | 6:00hs.

Mientras continúa recuperándose favorablemente de Covid-19, Víctor Hugo Morales habló ayer en C5N sobre su estado de salud. “Paso a una sala general y esto puede implicar también un rápido retorno a casa en cinco días, una semana más”, adelantó el periodista que recibió la noticia en las últimas horas por el cuerpo médico que lo atiende. “Mañana si Dios quiere salgo de la terapia intensiva”, anunció.

Sobre cómo fueron sus días de internación, Morales dijo que “fue muy angustiante” sus días con coronavirus. “Tuve una neumonía muy severa, de esas que te pueden perfectamente costar la vida”, explicó y sostuvo: “He tenido que consumir muchísimo oxígeno, todavía lo estoy haciendo”. A su vez, agradeció la atención y la gratitud de los médicos y enfermeros que lo estuvieron acompañando en todo este tiempo.

De todos modos, Víctor Hugo analizó que “el deterioro que deja el Covid es impresionante”. “Miro mi cuerpo y lo veo envejecido. Tengo que hacer una recuperación muy importante y pronto porque te tira para abajo. Ha sido una experiencia muy dolorosa y muy traumática”, aseveró.

El viernes, el periodista decidió adelantar su regreso a la radio para apoyar las restricciones a la circulación y el cierre de escuelas decretado por el presidente Alberto Fernández. “No se imaginan el gusto que me da saludarlos. Aún estoy con esta cánula que tengo en la nariz, que es lo que me da un poco más de oxígeno por los problemas que he tenido”, empezó diciendo el conductor en su editorial.