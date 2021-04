Por bajante del río, toma de agua de Iguazú quedó fuera de servicio

lunes 19 de abril de 2021 | 6:04hs.

La situación del agua en la localidad de Puerto Iguazú continúa dando que hablar. En horas del mediodía de ayer, debido a la bajante del río Iguazú, la toma de agua ubicada en ese cauce quedó fuera de funcionamiento.

La bajante se registró cerca de las 7 de la mañana dejando fuera del cauce las bombas del cárcamo.

La planta potabilizadora continuó funcionando al 20 por ciento, ya que recibía únicamente el líquido vital en forma cruda de la toma de agua del arroyo Mboca-í.

Según los datos dados a conocer, el río bajó casi dos metros en horas de la mañana, registrando una altura de 4,5 metros.

Esto se debe al cierre de las compuertas de las represas ubicadas río arriba.

Teniendo en cuenta que se desconoce cuándo el caudal del río volverá a la normalidad, el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (Imas) solicitó a la población poner especial cuidado y utilizar el líquido vital con responsabilidad.

Cerca de las 13, la cuadrilla de operarios del Imas logró estabilizar la bomba de la balsa ubicada en el río Iguazú, elevando la producción de agua potable a 200 metros cúbicos por hora.

No obstante, la producción no logra abastecer a toda la red de distribución de la Ciudad de las Cataratas.

Enojo de vecinos

La noticia provocó indignación en la población, sobre todo teniendo en cuenta que el servicio aún no daba abasto tras la última interrupción que se registró el Viernes Santo y se extendió por una semana en la mayoría de los barrios de la ciudad.

“Continuamos en la misma situación, hablan de las soluciones, pero no invierten para acondicionar la balsa para estos casos. Sabemos que el río baja, no entiendo por qué no trabajan para fortalecer el supuesto plan B de Imas”, manifestó Isabel Maciel,vecina de la localidad turística.

En este contexto, el grupo de vecinos autoconvocados durante toda la semana continuó reuniendo firmas para exigir inversiones y la destitución de los directivos de Imas Iguazú.

En la tarde de ayer continuaban con la actividad y según indicaron, ya lograron reunir 5.000 firmas.