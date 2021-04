El circo en la plaza con los chicos como protagonistas

lunes 19 de abril de 2021 | 4:30hs.

Con tres días de juegos, arte y risas cirqueras en los barrios cerró ayer la décima edición del Festival Internacional Acróbatas Libres.

La propuesta organizada por la asociación civil Acróbatas Libres Misiones y el grupo de teatro Fauna Roja se desarrolló en dos etapas este año por la pandemia, la primera fue virtual en marzo, más enfocada en foros y capacitaciones para los artistas con la participación de destacados maestros del ámbito nacional y del extranjero.

Mientras, desde el viernes al domingo, el festival vivió su esperado reencuentro con el público, con shows variados y talleres presenciales al aire libre y gratuitos y bajo protocolo sanitario.

Así, en el barrio Las Vertientes en el sur capitalino, después en Santa Rita a metros del arroyo Mártires y, ayer en el espacio verde de Yacyretá, los niños y jóvenes pudieron familiarizarse con las artes circenses como malabares y payasos. También, tomaron parte de las clases de acrobacia aérea en tela y en suelo y, practicaron algunos ejercicios básicos de desplazamiento de la disciplina del parkour.

Luego de estas dinámicas, cada tarde se sirvió una merienda comunitaria y se abrió el escenario a las presentaciones de teatro, títeres, circo, acrobacia y música.

Aluen Arrúa, del grupo Fauna Roja, y una de las organizadoras del festival contó a El Territorio que la idea en esta edición era llegar a los barrios alejados del centro. “Pensamos el evento con propuestas de arte y cultura para los barrios alejados del centro. Y para poder realizarlo muchas instituciones nos apoyaron. Pudimos armar los talleres y shows con burbujas para el público, con todos los cuidados. Poder ofrecer una propuesta variada de arte en los barrios nos da mucha felicidad”.

En tanto, la acróbata e instructora Marianela Delvalle, también de la organización, expresó ayer, en la jornada de cierre del encuentro, que “el balance es muy positivo, la respuesta de los chicos que se prendieron con los talleres y de toda la familia que se acercó a ver los números artísticos fue fantástica. También la generosidad y amabilidad con que nos recibieron las comisiones vecinales. Todo fue más que hermoso para nosotros”.

Acceso y difusión

Delvalle consideró que “el abanico de propuestas artísticas fue muy diverso y de calidad”, y resaltó que en la siesta del domingo, “nos acercaron una declaración de beneplácito a nivel provincial por el festival, eso significa mucho para nosotros que venimos haciendo un camino para visibilizar y que se valoren las artes del circo y las acrobacias y el trabajo de los artistas”.

Para que el festival sea una realidad “se trabajó en una amplia red con muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y esperamos que este apoyo siga estando para continuar acercando el arte a los barrios”, referenció.

A cada sitio al que fueron estos días, “los papás, las comisiones vecinales y los chicos nos pedían que hagamos algo con continuidad, que no dejemos de ir y ojalá eso pueda concretarse, pero no podemos hacerlo solos”, indicó.

Recordó que cuando conoció el mundo de las acrobacias, “a mí me costaba un montón pagar una clase de tela, de acrobacia, y cuando descubrí esta disciplina quedé maravillada y desde ahí que quería que todos tengan la posibilidad de conocer y de practicar. Bueno, ese deseo de difundir y hacer accesibles las artes del circo y las acrobacias es el que nos impulsa a desarrollar el festival y con ganas de que muchos proyectos para trabajar en los barrios puedan darse”.