Bustos continúa encendido en el Turismo Pista

domingo 18 de abril de 2021 | 6:01hs.

El apostoleño Bautista Bustos (Ford Ka) fue tercero ayer en la primera serie de la Clase 2 del Turismo Pista, que se disputó en el Autódromo de Concordia, en el marco de la tercera fecha.



Bustos largó en la tercera posición, luego de haber clasificado el quinto lugar, y no pudo contener el avance del entrerriano Fabio Grinovero (Chevrolet Astra). Luego el juvenil piloto se prendió en el trencito de punta y buscó recuperar la segunda posición, pero no encontró el hueco para pasar. La prueba fue ganada por Pablo Vázquez (VW UP)



“Hicimos una buena serie, Favio movió mejor y llegamos a la chicana y lo respete para que pueda entrar. Después lo busque por todos lados, pero el conoce mejor el circuito y no me dejó lugar para hacer una maniobra limpia. Además, me tuve que cuidar de los que venía de atrás. Igual estamos muy bien para mañana -por hoy- tenemos un gran auto”, explicó Bustos.



Por su parte, Abente largó en la 21° posición después de haber clasificado 41° y luego de seis vueltas pudo hacer una buena remontada y terminar en la 15° posición. La serie fue interrumpida en dos ocasiones.



La segunda serie quedó en manos de Marcelo Bugliotti (VW UP) y como fue la más rápida largará en la mejor posición.



En la clase 3, Tomás Sniechowsk (Ford Fiesta) terminó en la quinta posición en la segunda serie y fue el mejor misionero en las baterías.



En el mismo parcial, el obereño Juan Pablo Urrutia (Toyota Etios) se ubicó en la décima posición. Urrutia cometió un error en el giro inicial, quedó último pero se pudo recuperar y terminar entre los diez. Por su parte Jorge Possiel tuvo inconvenientes en el Nissan March y tuvo que abandonar.



En la primera serie, Martín Badaracco (Nissan March), fue noveno, haciendo una gran remontada. Mientras que el obereño Martín Blasig (Toyota Etios) venía sexto pero un toque en la zona de la chicana lo hizo retrasar y llegar en la novena posición



“La verdad que veníamos remontando después de una mala clasificación y me pegan sin sentido me desalinea todo el auto. Ahora tendremos que remontar de nuevo”, afirmó Blasig.



Por su parte, Luciano Viana (Toyota Etios), quien quedó en la 13° posición remontando varias posiciones.



La actividad de la tercera fecha seguirá hoy con la disputa de las finales que se podrán ver por la pantalla de TyC Sports.