Hábitos de consumo: se opta por ver los productos antes de comprar

domingo 18 de abril de 2021 | 6:00hs.

El auge de los canales digitales, búsquedas de nuevas experiencias en las tiendas físicas y la influencia de las opiniones de otros usuarios en la decisión de compra, hace necesario que el sector del mueble pase a replantear sus estrategias o al menos tener en cuenta algunos datos que les permitan ofrecer más valor a los clientes durante todo su proceso de compra.



La venta física no está muerta en el sector y el ecommerce no abarca todo el mercado, simplemente es una tendencia al alza en la experiencia del comprador de muebles. A pesar de este crecimiento, se siguen abriendo numerosas tiendas físicas en todo el mundo, que representan el más del 90% de las ventas en el sector. Desde Vicar Hogar y Muebles entienden que a pesar de los cambios en la forma del consumo, nada reemplaza, al menos en Misiones, a la experiencia de poder ver y probar el mobiliario que se desea comprar para el hogar o la oficina.



“Indudablemente con la aparición de las redes y el internet cambió el consumo, pero la gente consulta mucho por internet pero de todas maneras quiere ver el producto, quiere probarlo”, expresó Gustavo Cardozo, gerente de Vicar Muebles, teniendo en cuenta que no puede compararse el pedir un objeto a través de internet y tener una sorpresa cuando éste llegue a destino, que elegir después de conocer físicamente varias opciones del mercado.



En este sentido, Cardozo indicó que “la gente joven es la que más compra por internet, pero como primera experiencia de compra, pero después se encuentra con que no puede armarlo o algún inconveniente. Ya en la segunda compra que deban realizar dudan y acuden a nosotros”.



El comprador de muebles tiene sus primeros puntos de contacto con las marcas del sector del mueble de manera digital, pero según se va acercando al proceso de decisión de compra, este canal se desplaza y da paso al tradicional punto de venta, que es donde se ejecutan la mayoría de las compras. Por lo tanto, hoy en día, es natural que el consumidor entrecruce canales: busca y compara los productos en internet y luego los compra en el local.



“Somos pocas las mueblerías que quedamos y es un concepto que resiste al paso del tiempo. Con respecto a Vicar, acá siempre se puede conseguir una cama, un placard o cualquier otro mueble. Con el tiempo fuimos sumando rubros o espacios pero siempre nos identificamos como mueblería. Hoy en día lo que nos pasa es que nos encontramos con muchos clientes que, cuando los chicos que van a armar un placard en su casa, les comentan que tienen muebles de internet que no pudieron armar y les piden una mano con este tema”, recordó el propietario de la empresa familiar que en la actualidad ya cuenta con dos locales comerciales.



Construir un proyecto

El trabajo en equipo puede ser cansador en algunas ocasiones, pero si se tiene un objetivo claro y el apoyo de un buen grupo de compañeros, se avanza más rápido y de manera más eficiente. Un claro ejemplo del buen equipo de trabajo es Vicar Muebles, que a meses de cumplir 56 años de presencia en la ciudad, abrió la primera sucursal de su mueblería.



Pero todo comenzó en 1965, cuando Carlos Cardozo y Rubén Vigo pusieron a funcionar Vicar, sobre calle Ayacucho entre Salta y Tucumán. La labor en conjunto tuvo buenos resultados y la empresa comenzó a recibir cada vez a más clientes. Los años pasaron y Cardozo se convirtió en el responsable de la hoy tradicional mueblería. Fueron 27 años de vida sobre calle Ayacucho, y en 1992 su espacio sería el de Uruguay 2740, luego volvería a realizar una mudanza, pero esta vez sobre la misma avenida, en la esquina de Pedro Méndez, donde se encuentra actualmente.



En la actualidad la tarea que se realiza diariamente es la de llevar a las familias la comodidad y practicidad con muebles de primera calidad. Los placares interiores por ejemplo, están conformados por módulos que le permiten adaptarse al espacio que se posea en la habitación. Y como la preocupación más grande es la comodidad de todos sus clientes Vicar Muebles decidió proyectarse a más con este segundo local en el Acceso Sur de la ciudad.