El 50% de las pruebas da positivo en la ciudad de Buenos Aires

domingo 18 de abril de 2021 | 6:04hs.

En el país, casi tres de cada diez personas que se testearon durante las últimas semanas resultaron casos confirmados de Covid-19. Según los reportes diarios del Ministerio de Salud de la Nación, la tasa de positividad promedio fue del 27% en los últimos días. Son once puntos porcentuales más que hace un mes y 15 por arriba de lo que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que que la circulación del virus en un país esté debidamente registrada.



Sin embargo, ahora que se reforzó la capacidad de testeo respecto de hace algunas semanas, la segunda ola volvió a empujar esa tasa de positividad hacia arriba.



Es que esta semana el país comenzó a experimentar con más fuerza la segunda ola, principalmente en los grandes centros urbanos como la ciudad y la provincia de Buenos Aires. En este sentido, también aumentó la capacidad de diagnosticar la enfermedad, por ejemplo, el jueves se informó que fueron procesados 120.904 testeos en todo el país, récord para una sola jornada con un índice de positividad para ese día del 24,37%. En tanto, desde el inicio del brote se realizaron 10.024.309 pruebas diagnósticas en toda Argentina.



Miradas

Pero sin dudas la mayor preocupación y las miradas hoy están en el Amba. Allí se concentran no sólo unas 17 millones de personas sino que está la mayor actividad económica del país, al punto tal que a diario salen miles de camiones con mercaderías y otros insumos hacia las provincias, el riesgo está en que el virus empiece a viajar con más rapidez hacia otros distritos. Por eso se cerró la actividad por quince días en esa región.



Para dimensionar, cuando entre noviembre y diciembre el promedio de contagios era de 200 o 300 personas con un índice de positividad de 10% o menos, hoy la segunda ola cambió todo. Actualmente, sólo en la ciudad de Buenos Aires se testea a 10.000 personas entre residentes y no residentes, personas que llegan en colectivo, avión o auto a la Capital Federal y el índice de positividad ronda entre el 46% y el 50%, números altísimos si se tienen en cuenta las recomendaciones de organismos internacionales.

