Se incrementaron los testeos pero se mantiene estable el índice de positividad

domingo 18 de abril de 2021 | 6:06hs.

Testear, rastrear y aislar fue desde el principio de la pandemia de Covid-19 el tridente para dar batalla a esta situación.



El principal fin es el de conocer quienes están infectados con el virus, tanto aquellos que están con síntomas como los que pasan la enfermedad de manera asintomática para, de esta manera, evitar su propagación.



Así, con el dinamismo que se mueve el virus los criterios epidemiológicos y sanitarios fueron cambiando en todos los países y Argentina, y Misiones en particular, no fue la excepción.



Apenas comenzaron las medidas sanitarias y restrictivas los análisis en la provincia se realizaban bajo criterio médico, es decir, un especialista revisaba al paciente y de acuerdo a sus síntomas y contactos ordenaba testear; las pruebas se enviaban al Instituto Malbrán en la ciudad de Buenos Aires y por la alta demanda de todas las provincias los resultados podían tardar entre 24 y 48 horas. A principios de abril del año pasado Misiones fue una de las primeras provincias en diagnosticar a los pacientes con coronavirus, algo que se logró gracias a que el 27 de marzo el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi), en el Parque de la Salud, consiguió la validación nacional para procesar las muestras.



Los estudios promediaban los 20 o 30 por día, siempre con la técnica de PCR y los detectados rondaban los tres y hasta cinco por jornada. Hay que tener en cuenta que entre marzo y abril del año pasado se vivía una fuerte cuarentena, suspensión de clases presenciales, comercios trabajando sólo por delivery y fronteras cerradas.



Liberar

Poco a poco, y con los contagios controlados, la provincia fue liberando actividades y también se incrementó la capacidad diagnóstica del Lacmi y se sumaron laboratorios privados desde abril y en junio se empezó a exigir un test negativo de Covid-19 para entrar a la tierra colorada.



Para dimensionar, entre abril y octubre pasado se hicieron 14.000 pruebas diagnósticas para coronavirus en Misiones entre laboratorios públicos y privados.



La situación en la tierra colorada permaneció estable hasta diciembre, pero ya con más capacidad de análisis. Por ejemplo, entre octubre y diciembre se promediaron las 100 muestras diarias con entre cuatro y siete casos positivos por día, es decir, un 7% de positividad.



Pero con la finalización de las clases, la llegada de las vacaciones y la apertura al turismo nacional los contagios empezaron a tener un incremento considerable, pero manejable y esperable por la liberalización de actividades.



A contrapartida, en la mayoría de las jurisdicciones se observaba un descenso de contagios. Luego de haber sufrido una fuerte primera ola Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba empezaban a estabilizarse. “Vemos a nivel total país, ya no solo en la región de Amba, una estabilización del número de casos y un inicio de la curva en descenso”, aseguraba en esa oportunidad Carla Vizzotti, actual ministra de Salud de la Nación.



Ante dicho panorama, completamente distinto, en Misiones volvió a cambiar la estrategia y se abrieron centros de testeos rápidos para detectar y aislar a los positivos encontrados. El primero empezó a funcionar el 11 de enero en el viejo edificio del Hospital Materno Neonatal, dentro del Parque de la Salud y la demanda fue desbordante.



Para ello se adquirieron test rápidos con una sensibilidad de 93% y una especificidad del 99%. Por ejemplo, a cuatro días de inaugurado ese centro, el 15 de marzo, ya se detectaban 134 contagios por día y para liberar y ampliar la capacidad de atención se abrieron otros similares en Oberá, Eldorado y Puerto Rico, donde actualmente también se hisopa. Sin embargo, el número de contagios sigue amesetado, entre 120 y 130 por día.



“Esta meseta hace que el sistema sanitario vaya respondiendo de acuerdo a la demanda que va teniendo la población. Por lo tanto, siempre nos mantuvimos con una base del 53%, 54% y hasta el 64% de ocupación de las camas de las unidades críticas”, explicaron las autoridades.



Desde enero a la actualidad se realizan un promedio de 1.500 a 1.700 testeos por día entre todos los prestadores de salud. Por ejemplo, sólo en el Parque de la Salud se procesan 1.000 pruebas por día y entre 500 y 600 van al sector privado o a los otros centros de testeos que hay en Misiones.



Así, el índice de positividad actual promedia el 7%, un buen indicador si se tiene en cuenta que la Organización Mundial de la Salud recomienda un máximo del 10 a 12% de positividad para mantener controlada la situación y que no hayan subregistros.



Por municipios

En Puerto Rico, donde se decidió instalar uno de los centros de diagnóstico rápido para Covid-19, se mantiene una cifra estable con un promedio del 10% de positividad en testeos.



“Por el momento estamos estables, no tenemos saturación del sistema y hay muy buena respuesta al suero equino. Se está realizando una excelente cobertura de vacunación en todo el departamento y en la provincia en general. También se están atendiendo otras patologías que requieren internación. Hay que seguir cuidándose para que en las próximas semanas no tengamos complicaciones”, expresó a El Territorio Paola Fantín, jefa del departamento Médico Asistencial.



Por su parte, el director de Salud municipal de Puerto Rico, Carlos Clerc, manifestó: “El sistema de testeos gratuito y a demanda se realiza con normalidad en el paseo Mi Solar los lunes, miércoles y viernes. Es solamente para los asintomáticos o personas que hayan tenido contacto estrecho y quieran sacarse la duda si se contagiaron o no, solamente deben presentar el DNI, sin importar a qué localidad pertenecen”.



Consultado por la cantidad de testeos que se realizan actualmente explicó, “se hacen normalmente a razón de 30 a 40 testeos diarios y el índice de positividad es de aproximadamente el 10%, tuvimos un pico hace 12 días atrás, pensábamos que después de Semana Santa podría aumentar, pero al contrario, estamos teniendo mucho menos casos que antes. En el hospital pasa lo mismo, ahí los testeos son todos los días, pero para personas que presentan síntomas”.



Respecto del escenario en la ciudad de Puerto Rico, señaló: “La situación está bien, estable, en baja podríamos decir, también hicimos una recorrida con el intendente, la gente de Salud Pública y el Concejo Deliberante por los lugares donde se juntan muchas personas repartiendo barbijos, haciendo hincapié en los protocolos”.



En ese sentido, el intendente Carlos Koth, comentó a este medio: “Fuimos a verificar el cumplimiento de las reglas establecidas en conjunto para que el sector trabaje. Y les volví a transmitir a los emprendedores la tranquilidad que, mientras todos asumamos la responsabilidad de cumplir los protocolos vigentes, el sector va a seguir trabajando en el municipio”.



Meseta

En Eldorado, de acuerdo a los datos oficiales vertidos en los partes diarios, la situación epidemiológica se encuentra en una meseta estable desde el mes de febrero.



Si bien no se conocen los datos respecto del número de test rápidos que se realizan en la localidad ya que resultó imposible conseguir dicha información, ni el índice de positividad, indispensable para poder saber la evolución de la pandemia, al leer el parte se observa que en febrero se registraron en Eldorado 339 casos, lo que da un promedio de 12,1 por día. En marzo los datos arrojan 396 casos con un promedio diario de 12,7, mostrando una pequeña suba. En los primeros 16 días de abril la tendencia se mantiene y muestra un leve aumento con 208 casos y un promedio de trece casos por día.



En esta ciudad, el centro de testeo rápido abrió sus puertas el pasado 28 de enero y se estima que procesan unos 100 análisis por jornada.



En Montecarlo, por su parte, bajó la cantidad de personas que se acercaron a pedir hisopados en el hospital local. Desde el nosocomio informaron que muchas personas se acercan con pedido médico pero la gran mayoría sin pedidos, algunos con sintomatología y otros no, pero se les realiza igualmente la prueba. Lo que remarcaron es que por más que les dé negativo el examen y hayan tenido contacto estrecho con un positivo, deben realizar el aislamiento ya que podrían presentar síntomas con el correr de los días.



Por último, desde Salud Pública se informó que solamente hoy no funcionará por refacciones el centro de testeos rápidos en el edificio del ex Hospital Materno, la atención volverá mañana desde las 8.

Con la información de

corresponsalías Eldorado, Montecarlo y Puerto Rico

El 50% de las pruebas da positivo en la ciudad de Buenos Aires “Debemos estar atentos para evitar la segunda ola” Amba: prevén que el número de casos seguirá siendo alto