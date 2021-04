La realeza británica despidió al príncipe Felipe de Edimburgo

domingo 18 de abril de 2021 | 6:02hs.

El Reino Unido y la reina Isabel II le entregaron el último adiós ayer al príncipe Felipe de Edimburgo, en un sobrio funeral de estilo militar con mascarillas y pocos invitados debido a las medidas impuestas a causa de la pandemia.



Cubierto con su espada, su gorra naval y su estandarte personal, el féretro del duque fue trasladado de mañana por portadores del Primer Batallón de Granaderos -de los que Felipe fue coronel durante 42 años- desde la capilla privada de la familia real a otro salón del castillo.



Preparándose para la procesión, los guardias reales con sus altos gorros negros de pelo de oso y decenas de representantes de otros cuerpos militares se posicionaron, perfectamente alineados, sobre el impecable césped del patio central del castillo mientras sonaban las fanfarrias militares.



Además, esta fue la primera aparición pública del príncipe Enrique, de 36 años, con la realeza desde que él y su esposa Meghan, que no viajó al Reino Unido por estar embarazada, abandonaron sus funciones reales y se fueron a vivir a California.



Enrique no caminó junto a Guillermo, de 38 años, con quien las relaciones son tensas. Entre ellos se ubicó su primo Peter Phillips, alimentando las especulaciones sobre una persistente disputa entre los dos hermanos.



El príncipe consorte, que falleció en Windson el 9 de abril, dos meses antes de cumplir 100 años, fue una presencia constante junto a Isabel II desde que, con sólo 25 años, fue coronada en 1952, cuando el Reino Unido se reconstruía tras la Segunda Guerra Mundial y su imperio empezaba a desmoronarse.



Limitaciones por el coronavirus

Debido al coronavirus se pidió a los británicos que no se desplazasen hasta esta pequeña localidad. Aún así algunos decidieron hacer el viajes mientras la mayoría del país seguía el acto por televisión.



Las exequias de la realeza británica suelen ser de gran envergadura, perfeccionadas durante años y concurridas por monarcas y mandatarios de todo el mundo. Pero las restricciones impuestas por el coronavirus obligaron a modificar los planes para el entierro de Felipe, que se limitó a 30 invitados íntimos con mascarillas y distancias de seguridad.



El funeral, cuidadosamente planeado por el duque de Edimburgo durante tantos años, se realizó de acuerdo a sus deseos.



El duque también seleccionó las canciones que se cantaron en el funeral, entre ellas “Padre eterno”, un himno que se asocia tradicionalmente con la Marina Real y refleja el servicio militar del príncipe y su apoyo de toda la vida a las Fuerzas Armadas.



Felipe fue enterrado en la Bóveda Real dentro de la capilla de San Jorge.



La reina y la familia real mantienen duelo de dos semanas desde el día de la muerte.



En tanto, el Reino Unido finalizó un luto nacional que duró ocho días en los que, según el protocolo, las banderas estuvieron a media asta, los presentadores de televisión vistieron de negro y el Parlamento no pudo aprobar ninguna nueva ley.



Numerosos expertos reales aseguran que era Felipe quien manejaba con mano de hierro una familia marcada por las crisis, ayudando a la reina a capear los escándalos.