En el año 2020 disminuyó la contaminación en el mundo

domingo 18 de abril de 2021 | 6:02hs.

La mayoría de los países que firmaron el Acuerdo de París redujeron sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2020, debido al inédito parate de la actividad económica que forzó la pandemia, y aseguran estar orientados hacia una transición verde; sin embargo, a días de una nueva cumbre climática en Estados Unidos, los esfuerzos todavía son insuficientes.



De cara a la cumbre preparatoria que encabezará el próximo jueves y viernes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y de la que participará Alberto Fernández, se describen a continuación los compromisos y la performance de los seis países que más contaminan en el mundo, incluida la Argentina, en el puesto 155, según el sitio web Rastreador de Acción Climática (CAT).



China

Su compromiso fue “muy insuficiente”, según el índice del CAT, y no alcanzó el objetivo de mantener los valores del calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados, acordado en la Cumbre de Cambio Climático de Copenhague en 2009.



Por el lado de Estados Unidos, sus compromisos son “críticamente insuficientes”. Si todos los estados tuvieran esta calificación, la más baja, el calentamiento global superaría los 4 grados centígrados.



Estados Unidos retrocedió en materia ecológica durante el Gobierno de Donald Trump, quien abandonó el Acuerdo de París y relajó las políticas ambientales.



En India los compromisos son “compatibles” con el objetivo de 2 grados centígrados por encima de la temperatura preindustrial de Copenhague 2009, pero no es consistente con el 1,5 del Acuerdo de París.



En cuanto a Rusia, los datos son “críticamente insuficientes”. La Estrategia Energética 2035 del gobierno tiene como objetivo apoyar y desarrollar las industrias de combustibles fósiles, ignorando en gran medida las energías renovables a las que incluso percibe como una amenaza para la expansión de los combustibles fósiles.



La crisis del coronavirus contribuyó a reducir las emisiones de dióxido de carbono de la actividad industrial en Japón, sin embargo, sus compromisos mantienen la calificación de “muy insuficiente”.



En tanto que en Alemania, el compromiso es “muy insuficiente” y debe fortalecerse para que sea compatible con el Acuerdo de París.



La movilidad restringida y las medidas de cuarentena por la pandemia redujeron la actividad industrial y la demanda de energía. Sin embargo, el programa propuesto para salir de la crisis no está orientado hacia una transición verde.