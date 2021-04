Un clásico a la vuelta de la esquina

domingo 18 de abril de 2021 | 6:01hs.

Luego de una larga espera que se extendió más de la habitual, los amantes del golf se preparan para volver a disfrutar de una nueva edición de la Copa El Territorio, uno de los eventos más tradicionales de los que se llevan a cabo en los links del Tacurú Social Club y que este año se disputará del 24 de abril al 1 de mayo.



Como consecuencia de la pandemia de coronavirus, en el 2020 no se pudo desarrollar esta cita obligada para los amantes del golf, que cada año dicen presente con el objetivo de quedarse con el trofeo que en su última edición, la del 2019, quedó en manos de Sergio Varela.



Será una semana con mucha actividad que estará marcada por el estricto cumplimiento del protocolo sanitario.



Los participantes deberán respetar el distanciamiento social y tendrán la obligación de utilizar barbijos y alcohol en gel mientras se desarrolle la actividad para prevenir todo tipo de contagios.



“La práctica de golf está catalogada como una de las actividades de menor riesgo de contagio entre todos los deportes por sus características básicas como ser el distanciamiento entre jugadores, estar al aire libre, no compartir equipamiento, entre otras. Es por eso que este año decidimos hacer la Copa El Territorio bajo los protocolos vigentes aprobados para la práctica del golf en Misiones”, explicó Federico Damus, quien hace varios años lleva adelante las actividades relacionadas al golf en el club de la Hormiga.



Una modificación que se realizó a nivel mundial para minimizar los riesgos en este deporte fue que se decidió, bajo reglamento, jugar con la bandera puesta para evitar que las personas toquen la misma.



Otra de las particularidades que tendrá esta edición de la Copa El Territorio será que una vez finalizada la actividad no se realizará la entrega de premios ni el tradicional hoyo 19. “Los jugadores terminarán de jugar y volverán a sus hogares”, destacó Fede Damus.



El cronograma

La Copa El Territorio se pondrá en marcha el sábado 24 de abril con la clasificación de los 32 mejores scores neto (con handicap). En caso de empate en el puesto 32, se desempatará en la cancha por muerte súbita, con la proporción del hándicap de los jugadores a desempatar (si el jugador tiene, por ejemplo, 22 de hándicap tendrá 1,22 golpes por hoyo).



Las salidas serán por horario desde las 07.30 hasta las 9 y de 11.30 a 13.30. Para anotarse, los interesados deberán contactarse con el Starter al número 3764844448 o por whatsapp al 3764951452.



El día domingo 25 se disputará la primera ronda de match play de los 32 jugadores, en la que se crearán dos llaves de 16 enfrentamientos cada una. En esa segunda jornada las salidas serán a partir de las 11.30 cada 8 minutos por el hoyo 1. Los match se jugarán con el 85 por ciento de la diferencia del handicap de los dos jugadores a enfrentarse.



La cita continuará disputándose a lo largo de toda la semana y la gran definición llegará el sábado 1 de mayo, cuando se lleven a cabo las semifinales en horas de la mañana y la gran final por la tarde. También ese día se realizará el Torneo Complementario en 5 categorías: de 0-9, 10-16, 17-24, 25-54 y Damas.



Las salidas del Torneo Complementario serán de 7.30 a 9 y de 11.30 a 12.30 por el hoyo 10 y el hoyo 1.

Condiciones de la competencia