“Debemos estar atentos para evitar la segunda ola”

Que la segunda ola de Covid-19 llegó a la Argentina es un hecho. Y esto es justamente lo que mantiene en vilo a las autoridades y profesionales de la salud, quienes buscan poder contener esta situación lo más posible.



Aunque el foco está en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), la realidad es que otras provincias como Santa Fe, o sin ir más lejos Corrientes, ya están sufriendo la furia del virus que en esta segunda vuelta llegó con variantes.



En este contexto, Misiones se encuentra en una posición mucho más favorable que otras provincias argentinas, aún teniendo frontera con Brasil y Paraguay, dos de los países de América del Sur más complicados en materia sanitaria.



El Territorio dialogó al respecto con Oscar López, pediatra especialista en Infectología del hospital Pediátrico de Posadas, quien consideró que si bien resultaría precipitado realizar una estimación a largo plazo, aseguró que lo primordial ahora, sobre todo con la llegada de los primeros días de frío, es hacer hincapié en la ventilación de los espacios cerrados.



A pesar de que Misiones se mantiene desde enero en una meseta de 120 casos diarios y un índice de mortalidad que no supera el 2%, indicó que “no debemos sorprendernos si esto en algún momento hace un pico y aumentan los casos. Debemos estar atentos para evitar que esta segunda ola nos afecte como al resto del país”.



En este sentido, afirmó que el mayor foco de contagio son las reuniones grupales, las fiestas clandestinas, “todo lo que se realiza en lugares cerrados. Las reuniones de jóvenes en principio implican sonidos muy altos, lo que hace que haya que levantar la voz para hablar y eso hace que haya más aerosolización de saliva con virus. Si este lugar no está correctamente ventilado, el virus queda en el aire y lo inhalamos entre todos”.



Y agregó: “En invierno va a ser peor. Muchas veces estos chicos van a sus casas y contagian a sus padres o abuelos o algún familiar con comorbilidad que termina en terapia intensiva porque tiene factores de riesgo”, aunque afirmó que la ocupación de camas en Misiones aún puede dar respuesta sin saturarse.



Asimismo, explicó que en las escuelas hay que tener el mismo criterio. “Ahora que empieza el invierno la recomendación para los papás es que no se vayan a quejar porque la maestra abrió las ventanas porque es lo que hay que hacer, los niños tendrán que ir un poco más abrigados. Es lo básico, al menos hasta que tengamos a un 70% de la población vacunada, que es cuando van a mejorar las cosas pero no va a estar superado el problema”, afirmó.



Finalmente, llamó a la conciencia social y pidió seguir extremando medidas para evitar más contagios, al tiempo que valoró que aún después de la Semana Santa, cuando hubo un intenso movimiento y afluencia de turistas, “no hemos visto ningún pico”.

