Demi develó el porqué de su cambio de look

domingo 18 de abril de 2021 | 6:00hs.

Demi Lovato (28) ha confesado públicamente todos los problemas que le trajo la fama como fue su lucha contra las adicciones y hasta episodios de abuso y violencia que le tocó vivir.



La cantante promociona su documental titulado ‘Demi Lovato: Dancing With The Devil’ en el que detalla cómo fue el episodio de sobredosis que vivió en 2018 que casi acaba con su vida.



Ahora ,en diálogo con The Drew Barrimore Show, reveló por qué decidió realizarse un cambio de look tan extremo y dejar atrás su pelo largo: “Me corté el pelo porque quería liberarme a mí misma de todas las normas de género y sexuales que me habían inculcado como una cristiana del sur. Y cuando lo hice, me sentí tan liberada”.