Inesperado

sábado 17 de abril de 2021 | 6:02hs.

“Fue una decisión de la dirigencia. Yo quería seguir en el club, para formar un equipo que compita, pero ellos quieren ir por otro lado”.



La frase es de Leandro Hiriart, quien desde ayer dejó de ser el entrenador de Oberá Tenis Club. El rosarino confirmó en sus redes la desvinculación, agradeció al club y repasó los logros de su segundo paso por el Celeste, en el que se destacan el título en el Súper 4 de la Liga Argentina y el paso por la Liga Nacional.



“Creo que cumplimos vastamente los objetivos. Los cumplimos y los superamos. Fueron 16 meses fructíferos e históricos para la institución. No lo hice yo solo, claramente”, expresó el entrenador que llegó en 2019 y al que, tras mantener la categoría en la Liga Nacional, no le renovaron el contrato.



“Estoy un poco decepcionado con las formas”, confesó Hiriart y aclaró que “lo saco de esto al presidente Feversani, quien siempre se portó de la mejor manera”.



En su comunicado de Instagram, el entrenador agradeció “al presidente Sergio Feversani, por su excelente trato y cumplimiento, en tiempo y forma, de todo lo firmado y hablado. Un SEÑOR”. “A cada uno de los hinchas, simpatizantes, periodistas y allegados que, con su inconfundible vocación de servicio misionera, me han hecho sentir su cariño, a mi familia y a mí, en todo momento”, agregó en la red social.



"En 16 meses de trabajo conjunto pudimos: clasificar al Súper 4 de la Liga Argentina, ganando 6 juegos consecutivos a la llegada. Mantener la localía invicta en todo el proceso. Ganar el Súper 4 jugando de local (situación que posibilitó mostrar la buena organización). Terminar primeros de la Fase Regular (situación que posibilitó la futura compra de plaza). Clasificar a la Liga Sudamericana. Jugar la Liga Nacional. Mantener la categoría en la Liga Nacional en la primera temporada en la historia del club. Promocionar jugadores misioneros al equipo profesional con participación activa (Gómez Quintero, Fragozo, Pryszczuk). Profesionalizar la estructura a nivel humano y tecnológico. Catapultar la visibilidad institucional, en base a logros deportivos", enumeró el entrenador.



En la temporada de la Liga Nacional, OTC consiguió 13 victorias y sufrió 25 derrotas, mantuvo la categoría, aunque se quedó con la espina de no clasificar a los playoffs.



Por su parte, el presidente de OTC, Sergio Feversani, aseguró que “no tengo más que palabras de agradecimiento para Leo (Hiriart)”.



“Le puso el alma y el cuerpo al club, a los colores, a la camiseta. Recibió el equipo cuando estábamos en la Liga Argentina, lo depositó en el Súper 4, lo ganó, lo depositó en la Liga Sudamericana. Jugó la Liga Nacional después de haber armado un equipo para la Liga Argentina y mantuvo la categoría”, repasó el obereño.



“Sólo agradecimiento porque además nos enseñó un montón de cosas y nos abrió un montón de puertas. Hoy el club toma otro rumbo, con otras ideas y otra impronta. El cambio es parte del crecimiento y nosotros estamos en esa encrucijada. Ahora estamos viendo quién lo sucede”, cerró Feversani.